獎門人｜金剛被麥美恩飛擒大咬 馬國明扮大肚婆勁爆笑 (16:39)

視帝馬國明大晒好演技，其精湛演出令隊友一睇即Get到。（大會提供）

無綫節目《獎門人開心消費感謝祭》今晚（16日）8點半播出，對撼ViuTV播映的香港電影金像獎頒獎典禮。除了有「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持外，還有暌違6年的金剛回歸做「獎老」。

嘉賓陣容包括「法言人隊」馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、蔣祖曼、丁子朗、何依婷、容天佑、趙璧渝及朱滙林，對戰「請一日假去旅行隊」的周奕瑋、戴祖儀、李芷晴、何沛珈及余思霆。

久未現身《獎門人》的金剛今集表現搶眼，在玩「開心無敵傳紫菜」時，曾志偉向金剛派福利，安排金剛與同隊所有靚女車輪戰啜紫菜，當傳到去余思霆時，思霆表現遴迍，啜極都啜不到，錢嘉樂睇到眼冤說：「我覺得佢哋有啲曖昧！」之後金剛再遇上另一「劫難」，守尾門的麥美恩見到金剛即飛擒大咬，更誇張到將金剛撲倒地上，金剛傳出苦叫聲，認真陰功。

啜完一Round後，獎門人再命令金剛啜多Round，金剛頂不順兼大嗌：「原來一個人真係唔可以娶太多老婆，真係會腳軟！」笑爆全場。

「開心無敵以訛傳訛」同樣精彩，視帝馬國明晒演技，其中扮演婦科醫生時，馬明一人分飾兩角，更瞓地扮大肚婆慘叫，其精湛演出令隊友一睇即Get，獎門人大讚他演得精彩。至於張頴康演繹「鴛鴦戲水」時，則因做了一個奇怪動作而令隊員get到錯晒，丁子朗更因想入非非答出令人尷尬答案！

（即時娛樂）