吳耀漢曾為失落影帝而失望 出手阻兒子吳嘉龍拍三級片 (17:16)

著名影星吳耀漢日前（10日）傳出死訊，享年83歲，消息獲其外籍妻子Susan證實。商台《星光背後》今日（16日）播出吳耀漢2015年的訪問，吳耀漢在節目中談到他出身自富裕家庭及隱瞞父親棄讀牙醫轉修戲劇的經歷外，還披露了因首段婚姻與父親反目、愛情至上的性格。他當時說︰「與爸爸斷絕關係，是因為我要娶鬼婆！我當時未經他同意，亦知他不會同意。那時候，我20歲，他說不行，想我回港到其公司上班。他的意思是斷我糧、斷我錢，要我回港。當時我很反叛，你愈反對，我愈要好給你看。」

不過，吳耀漢首段婚姻只維持了半年。他於1965年再婚，與當髮型師的第二任太太Susan於1970年回港開髮型屋。周梁淑怡是Susan的顧客之一，吳耀漢因此獲賞識並加入無綫。1976年，他憑《點止汽水咁簡單》一炮而紅，其後再轉戰電影圈，《五福星》及《雙響炮》系列均是其代表作。吳耀漢曾兩度入圍角逐香港電影金像獎最佳男主角，1984年卻敗給當時仍是新人的梁家輝。他坦言失望︰「我認為自己應該贏，誰知爆了個梁家輝出來。不知何解喜劇演員難以得到肯定，其實拍喊戲很容易，評委從來不知道演喜劇有幾難演，除了劇本，還有對白、語氣運用等很多因素。當年我很失望，電影票房好、觀眾喜歡我那場戲，為何不給我獎呢？為何不是我得獎呢？」

吳嘉龍（Carl）2000年入行，吳耀漢稱兒子事前瞞着他。他讚吳嘉龍堅持從不靠父蔭︰「Carl自21歲生日起就揚言不再向父母要錢，亦不要我們幫忙。那時候，他租住中環的唐樓，每天行5層樓梯回家，地方又細，捱得很辛苦。不過，他堅持靠自己。我曾叫他一起出席晚宴，介紹一些人給他認識，他堅持不出席。我很欣賞，很感動﹗」被問到為何曾於2004年反對他伙拍章小蕙演三級電影《桃色》，吳嘉龍說︰「Carl當時很開心地跟我說有機會第一次當男主角，片酬100萬！那時候，我認為章小蕙不是演員，為何要找她？感覺這部戲只是噱頭。我告訴他如果拍這電影，他便玩完。這是一套三級片，這裏不是外國，是香港。中國人看到他拍了這樣一部三級片就是玩完，並不可以用西方思想去考量。」

（即時娛樂）