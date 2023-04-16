金像獎紅地氈｜梁洛施想與劉青雲合作 兒子開始大 出埠拍戲都ok (19:24)

梁洛施今晚以頒獎嘉賓身分出席「第四十一屆香港電影金像獎」，她在紅地氈環節上受訪時稱已返港6年，一直有接洽電影，早前才伙拍張家輝拍攝新戲《爆裂點》。梁洛施說︰「很多人以為我不再拍電影，其實是錯的，我想拍電影，希望演不同角色，希望跟劉青雲合作。」

她坦言孩子已長大，大仔已14歲，加上母親幫忙照顧，自己要去外地拍攝也沒問題。談到將來兒子可會入行時，梁洛施說︰「他們沒說想入行，也沒有演藝天分，反而有藝術和運動天分。他們知道我是演員，也看過我從前的作品。」梁洛施說她目前沒拍拖，單身生活過得舒適。

（即時娛樂）