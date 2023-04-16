「科學界奧斯卡」鐵甲奇俠 神奇女俠現身頒獎禮 (19:06)

獎勵在生命科學、數學和基礎物理學等領域有傑出貢獻的突破獎（Breakthrough Prize），素有「科學界奧斯卡」之稱，昨晚在洛杉磯舉行頒獎禮，除了得獎者外，大會邀請大批荷李活影星擔任頒獎嘉賓，包括「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、金像影后貝兒娜森（Brie larson）、《宅男一pair半》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）與太太兼《賤熊30》女星美拉古妮絲（Mila Kunis）、《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）、《神探白朗：抽絲剝繭》愛德華諾頓（Edward Norton）、 《狂野時速》雲狄素（Vin Diesel）、女歌手Christina Aguilera、男歌手Lionel Richie、 John Legend、《浪跡天地》導演趙婷。另外，已退役的網球天后舒拉寶娃（Maria Sharapova）及滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）等運動好手應邀出席頒獎禮，不少富商名媛亦有到場，包括傳媒大亨梅鐸前妻鄧文迪與女兒Chloe Murdoch、Snapchat創辦人施皮格爾（Evan Spiegel）及其模特兒太太Miranda Kerr、香港毛紡大王曹其峰夫婦，已及ZOOM創辦人袁征等。

（即時娛樂）