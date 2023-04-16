金像獎｜女星爭艷鬥麗 王丹妮林明禎最性感 楊紫瓊密實現身仍搶鏡 (20:30)

楊紫瓊穿上粉黃及灰色設計的紗裙現身，久未來港的她風采依然﹗（娛樂組攝）

湯怡穿上小Deep V及露腿的黑色晚裝，性感得來不失高貴感覺。（娛樂組攝）

「第四十一屆香港電影金像獎」今晚於尖沙嘴香港文化中心舉行，一眾有份行紅地氈的女星爭艷鬥麗，當中以王丹妮、林明禎最性感。王丹妮穿上珠片低胸露腰背透視裝現身，盡顯其超模身材；林明禎穿上上半身透視的白色紗裙，十分性感。

鄭秀文穿上黑色吊帶大露背長裙，設計大方簡單。同樣穿上黑色晚裝的還有谷胸上陣的楊詩敏（蝦頭）、小Deep V露腰的湯怡、貼身低胸長裙的COLLAR成員陳泳伽（Winka）、low cut連身褲的梁詠琪等。梁洛施、莫文蔚、楊紫瓊、毛舜筠均以密實打扮現身。梁洛施穿上粉藍紗裙由頭包到落腳、楊紫瓊穿上粉黃及灰色設計的紗裙、毛舜筠穿上白色套裝、莫文蔚穿鮮黃連身裙，各有美態。

王丹妮表示其一身打扮是從外國運來的高級訂製服︰「今晚是金像獎隆重日子，所以悉心打扮，盛裝出席。我事前不敢吃太多，怕影響一身打扮，這身服裝很重，估計約有20磅。我已做足安全措施，不怕走光，亦不擔心去廁所會不方便，一拉起就去得。 」

林明禎說︰「第一次穿得那麼性感，有點不習慣，但很有公主感覺。我不知道會有透視效果，但已趕不及換上第二件，都ok，幾靚﹗弟弟叫我不要害羞，要挺起胸膛﹗

袁澧林身穿的黑色晚裝，下半身有透視效果。她自言穿得漂亮，信心亦大增，事前刻意戒糖保持身材。袁澧林說︰「一直覺得金像獎距離自己很遠，一直視得到金像獎為目標，沒想到今年有份被提名最佳女主角獎。香港是我的成長地，能在這裏分享和參與，意義重大，是入行以來最重要場合之一。」

（即時娛樂）