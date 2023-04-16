金像獎｜《給十九歲的我》膺最佳電影 郭偉倫代缺席張婉婷讀致謝辭 (23:26)

英華女學校出品、導演張婉婷執導的《給十九歲的我》奪得「最佳電影」，聯合導演郭偉倫代缺席的張婉婷讀出致謝辭。（資料圖片 / ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

「第四十一屆香港電影金像獎」今晚於尖沙嘴香港文化中心舉行，「最佳電影」由英華女學校出品、導演張婉婷執導的《給十九歲的我》奪得。《給十九歲的我》上映時因未獲部分主角同意公映引起爭議，其後暫停公映。導演張婉婷今晚未有現身頒獎禮，聯合導演郭偉倫及工作人員等一同上台領獎。

郭偉倫在台上先多謝《十九歲》的靈魂人物張婉婷，然後讀出張婉婷交給他的致謝辭。郭偉倫說︰「過去一段時間，由羅啟銳死亡的黑洞到《十九歲》面世，瞬間令我躲進一個可以種美麗植物嘅小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林。這一切，令我領悟到人生嘅無常，但係坂本龍一臨終嘅一句說話，畀好大嘅啟發。『藝術千秋，人生朝露』，多謝呢段時間仍然給我支持同鼓勵嘅人，多謝業界對呢部電影嘅肯定，令我喺黑暗當中漸漸見到曙光，讓我知道雖然人生處於低谷，但仍舊意味着前路只有向上嘅可能性。感謝石校長交畀我哋呢個任務，我哋今生無悔，感謝所有參與拍攝嘅同學們，感謝你哋面對自己，面對觀眾嘅勇氣，感謝10年來同我哋同甘共苦嘅團隊。人生有幾多個10年呢？可以畀大家追逐一個夢想，一齊面對高山低谷，最寶貴嘅係呢10年嘅磨練，令我哋成為莫逆之交。」

至於郭偉倫感謝英華女校給予他們信任，拍了這部橫跨10年的紀錄片。而他個人想講一句：「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。」

（即時娛樂）