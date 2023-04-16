金像獎｜鄭秀文封影后吐烏氣 唔使再陪跑：我係衝線嗰個 (23:22)

10度獲最佳女主角提名的鄭秀文（Sammi），今晚（16日）終於憑《流水落花》開齋，Sammi從好友劉德華手中接過獎項，Sammi激動哽咽表示：「首先我想講，今年能夠同4位優秀女演員一同角逐，係我嘅榮幸。其實最佳女主角呢個獎對我嚟講，從來好似係遙不可及，但有陣時又覺得只係一步之遙，喺咁多年裏面，我唔係諗得最多，幾時或點樣先可以得到呢個獎，我究竟點樣先可以進步，喺演技上有一個提升，可以有蛻變，我想講其實由被人認定我係喜劇演員，轉去做正劇，其實所花嘅工夫同所行嘅路好長，當中遇到好多困難，沿途上不被認同，嚟到今日大家睇到我演出上蛻變，好感激遇到好劇本，多謝導演賈勝楓，係你畀呢個機會我演呢個角色，多謝團隊﹑多謝劇中每位演員。

仲要多謝我屋企人，多謝天上父親，我爸爸好鍾意藝術，佢曾經講過，我每次演出或者我投身藝術工作，好似圓咗佢畢生嘅夢，希望今日呢個獎，能夠喺你藝術拼圖裏面，拼湊出更美麗拼圖，仲有多謝我媽媽﹑我3個家姐及細佬，我細佬畀我成熟，佢用佢智慧幫助我，解決好多困難...對唔住我好激動，好想同天下間有夢想嘅人講一聲，追尋夢想路途好困難，有時困難重重，但我好想你哋記住我呢一刻，記住我攞獎呢個畫面，夢想係留畀唔放棄同埋堅持嘅人，你哋要記住呢個畫面。」

激動的Sammi又多謝上帝，她說：「我要將今日榮耀頌讚歸畀上帝，我要多謝祢冇畀我一路順風，就因為呢啲冇一路順風，讓我懂得謙卑柔和；但今日我柔和唔到喇，我好開心呀，同埋今次我終於唔使喺賽道上面，企喺後面默默陪跑，我終於可以昂首咁樣衝線呀，我係衝線嗰個，多謝你哋﹗同埋我都好想輕輕哼唱幾句歌，因為我係歌手嚟嘅：『你知不知道，你知不知道，等到花兒也謝了﹗』」

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（即時娛樂）