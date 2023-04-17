《十九歲》爭議聲中膺最佳電影 郭偉倫稱實至名歸 盼張婉婷走出陰霾 (15:39)

電影《給十九歲的我》在一片爭議聲中，奪得昨晚（16日）舉行的香港電影金像獎「最佳電影」，導演張婉婷缺席頒獎禮，而跟張婉婷聯合執導的郭偉倫負責致辭，郭偉倫感謝英華女校給予他們信任，拍了這部橫跨10年的紀錄片：「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。」

獲獎後的郭偉倫接受傳媒訪問，對於電影在爭議聲中膺「最佳電影」，他說：「我嘅感想係佢都係我哋紀錄片一部分，紀錄片衍生出嚟嘅事，繼續可以拍落去同討論，不論正同反嘅，我哋都會接受。」

問到會否再安排電影上映，他說：「呢個問題較複雜，要學校各方面大家一齊坐低傾點樣解決。」而郭偉倫致辭時所發表的言論，問將來再有爭議時，是否鼓勵導演也這樣做？他說：「我諗今次教訓令大家知道，點樣保護創作人嘅拍攝同電影作品，我哋今次汲取教訓之後，攞咗經驗我哋避免問題再發生，所以企出嚟光明正大咁拍要拍我哋嘅電影。」

問到有否勸張婉婷導演出席頒獎禮？他說：「有呀﹗我係好想同佢一齊出席，不過件事打擊仲好大，咁佢都公開講佢唔會出席，所以我代表佢嚟領獎。（有沒有傳信息給你？）我諗佢應該好開心，佢覺得我哋10年來咁辛苦，除咗金像獎﹑電影評論學會同導演會，呢3個香港好有代表性比賽，都畀獎項鼓勵我哋，呢種認同就算任何一個團隊都會好開心好鼓舞...大家可以想像佢（張婉婷）委屈一定有，佢嘅感言提及墮入黑暗入面，可想像佢心情唔好受，但同時間呢個獎畀佢鼓勵，希望佢慢慢走番出呢個爭議呢個陰霾。」

問郭偉倫有沒有覺得業界頒獎，是幫電影平反？他說：「我唔敢講，我代表唔到佢哋，如果我客觀講，佢哋對呢套戲藝術上同內容上認同，可唔可以將作品還作品，爭議還爭議嚟分開？我唔知，佢哋對呢套戲認同，我相信係基於藝術上同內容上，我哋呢套戲真係實至名歸，好可惜呢套戲仲未有機會畀好多人睇到，親自感受套戲係乜一回事，當大家睇到套戲發生乜嘢事時候，我相信都可以有公平同公允判斷。」

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（即時娛樂）