《中年好聲音》決賽4.23舉行 龍婷吳大強被捧為大熱門 (18:30)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》將於4月23日在電視城舉行決賽，6強參賽者吳大強、龍婷、周吉佩、李佳、顏志恒、羅啟豪；以及肥媽、車婉婉和林曉峰等，今天（17日）到酒店出席記者會，公布決賽賽制及有關詳情，而譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任評審團成員。

吳大強和龍婷被視為大熱，吳大強表示每位選手實力不用置疑，正積極備戰，會盡全力唱好歌。提到在昨晚播出一集，攞到逾90分高分，他謙稱盡力，多得有韋綺姍老師帶住他唱，信心大增，也教導他很多。問到當時親了對方一下？吳大強解釋只是禮貌式輕吻，不是挑逗對方，純粹唱得開心，很自然地做，兒子吳偉豪也知他個性，愛搞氣氛。

龍婷對自己有信心，為保持身體狀態，近日戴上口罩。對於被捧為大熱？她表示會努力，難得今次比賽中唱了12首歌，讓大家看到她不同風格。吳大強也激讚龍婷昨晚表現非常精彩。至於若勝出會否簽約聲夢？龍婷多謝無綫給予她很多機會，正洽淡中。笑指與炎明熹爭一姐？她笑言：「不用爭，大家一起努力，我想做多點成績給大家看，而不是去爭什麼。」

談到稍後將舉行《中年好聲音》演唱會及其個人慈善演唱會，龍婷透露每日保持做運動，隨時可唱足1小時。對於個唱門票最高價980元，被指索價太高？龍婷指票價是主辦方訂的，她只是負責唱。

決賽主持之一的林曉峰表示，可重遇肥媽、周國豐、張佳添及車婉婉等戰友，感到很開心，他笑指最初想參賽，但因工作在身，時間上未能趕及。會否考慮參加第2季？林曉峰笑言：「我有叫獎門人（曾志偉）快點開第2季，辦得再大型一點，可讓更多追夢的人參與。若真的開，我會想做主持多一點，因壓力不大，參賽要很多心力。」

（即時娛樂）