MIRROR四子跟影帝劉青雲集郵 Edan讚林諾演得好 姜濤歌曲獎輸畀Sammi唔失望 (18:59)

呂爵安﹑Jer和姜濤在昨晚頒獎禮未能獲獎，但他們表示不失望。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer），齊爭奪第41屆香港電影金像獎的「最佳新演員」獎項，可惜同告落敗輸給小演員林諾。而姜濤憑主唱電影主題曲《風雨不改》則角逐「最佳原創電影歌曲」，亦敗於出爐影后鄭秀文（Sammi）。

對於爭新人獎落敗，Edan和Jer在慶功宴上表示不失望，Jer說：「有好多人也曾經提名數次，包括Sammi在台上也講到，自己已試過多次提名才得獎，所以是好難的一件事，有入圍已經好開心。」

Edan認同Jer說法，一早已預自己沒獎，能入圍已經要偷笑和開心，完全零失望。Edan讚獲獎的林諾好得意好可愛，亦不介意輸給對方：「輸給小朋友有什麼問題呢？他真的做得好好，對於我來說，自己仍有好多進步空間，有好多地方做得未夠好，所以輸都是好正常。」

姜濤不停低聲哼歌，心情不錯，問是否因為在台上未唱夠，他解釋因為唱開了聲，而Edan認為他心情放鬆便唱多兩句。談到歌曲獎輸給Sammi，姜濤並沒有感失望，謙稱有很大進步空間。聞Sammi讚他所唱的主題曲跟電影十分配合，很多謝獲前輩欣賞。

Lokman在頒獎禮前，貼兩位好兄弟得獎，可惜事與願違，結果遭嘲笑是「燈神」，Lokman扮內疚說：「是我不好。」Edan聞言笑說，如果明年隊友再有份爭獎，一定要他相反貼對家贏，以免被「燈死」。

在頒獎禮上，MIRROR興奮見到多位平日少見的前輩巨星，包括今屆奧斯卡影后楊紫瓊，可惜未有機會邀請對方集郵留念。Edan坦言恨與劉青雲合照，最後一償心願，MIRROR四子成功埋身，與出爐影帝劉青雲合照。

（即時娛樂）