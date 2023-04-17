影帝劉青雲喜見新演員新導演 指影圈不再青黃不接 撐吳鎮宇有實力 (19:06)

劉青雲讚頒獎禮流程好好，予人耳目一新，見到有好好團隊、好多新演員和新導演，感覺好有動力，是香港電影界一個時代新開始，不再是青黃不接。（娛樂組攝/大會提供）

劉青雲憑電影《神探大戰》大熱封金像獎影帝，昨晚（16日）頒獎禮後，他延續興奮心情出席慶功宴，獲得不少熱烈歡呼聲，雖然太太郭藹明未有陪同出席，但指愛妻一直有在背後支持。

對於第3次贏得影帝殊榮，青雲形容沒有太大不同感覺：「今次好開心，整個頒獎禮流程好好，感覺令人耳目一新，見到有好好的團隊、好多新演員和新導演，感覺好有動力，是香港電影界一個時代新開始，不再是青黃不接。」

提到影后鄭秀文有意與青雲再合作拍戲，他相信總有機會。頒獎禮嘉賓有今屆奧斯卡影后楊紫瓊，問青雲會否考慮到荷李活發展挑戰爭奧斯卡，他坦言沒想到那麼遠，能夠拍到港片已經夠開心，他說：「我有恭喜楊紫瓊，她非常amazing！不是講笑，能去到那地方絕不容易，她正好代表着叫大家不要放棄。」

負責頒獎給青雲的吳鎮宇，在台上拿起影帝獎座時愛不釋手，自嘲與此獎總是擦身而過。青雲即撐好友是有實力的好演員：「他是我們中最早一個得金馬獎，他出色在可以拿這些來講笑，我與他合作過好多部戲，鎮宇是值得和絕對有能力得獎，只是他為人有點怪。」

青雲解釋近幾年因疫情，加上各自在不同地方工作，所以近年少聚會碰面，因此已約定聯同鎮宇和黃秋生敘舊。他們3人加上黃子華，4人向來老友鬼鬼，問有否機會這4位好戲之人合作拍戲？青雲認為好有難度，他說：「不是天價酬勞問題，而是要找到合適導演和劇本已夠困難。大家在角色分配上亦都麻煩，因為沒有人會客氣，能成事就真是好神奇。」

（即時娛樂）