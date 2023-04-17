何超儀赴台客串驚慄電影 跟陳子聰結婚20年 盼代言商品慶祝 (19:10)

何超儀剛在大馬完成電影《Rajah》宣傳後，早前飛到台灣客串驚慄電影《蝴蝶大廈》，雖只是客串演出一天，但超儀已有5年沒到過台灣，傳媒紛紛到拍攝場地採訪。

超儀在戲中演按摩女郎，是其中一個單位住客，由於生活迫人，她無奈入住該大廈單位，與女主角尹馨有不少對手戲。對於飾演按摩女郎，超儀笑說戲中的造型很風騷，她自嘲：「現在身形變大了，穿起那些風騷衣服顯得太豐滿，希望觀眾見到不要笑我。」

超儀稱她很膽小，故一直很怕看驚慄片，也怕演驚慄片，但偏偏她卻常演出驚慄片，由《維多利亞壹號》到荷李活電影《Open Grave》，再到近期她主演的日本片《怨泊》，以及本片《蝴蝶大廈》，都是驚慄片，她笑說可能因為她演的時候，真的很害怕，導演認為她演得好，故經常找她演出，而本片導演錢人豪也表示，因為看過超儀在《維》的演出，對其演出印象深刻，這次特別找超儀客串，超儀說：「本來答應了演出數天，但因家裏有事，故只能拍攝一天，辛苦劇組們，要把戲分壓縮在一天裏拍攝，實在抱歉。」

問到今年是她與老公陳子聰結婚20周年，兩人怎樣慶祝，超儀笑說：「我們就一起找個商品來代言，可以是珠寶，也可以是家電，兩公婆一起抬冷氣機拍廣告都得!」

被問到5年來再踏足台灣，最想念台灣的是什麼？超儀說是士林夜市，她很喜歡逛夜市，可以一邊逛，一邊吃街頭小食，很懷念那種感覺。

（即時娛樂）