鄭秀文膺雙料影后 不介意拍電視劇 獲劉青雲認同超感動 (19:57)

鄭秀文喜獲劉青雲認同，感覺是好大的鼓勵，令她相當感動﹗（鍾偉茵攝）

鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）憑電影《流水落花》開齋，勇奪第41屆香港電影金像獎「最佳女主角」；她主唱的電影主題曲《我這樣活了一天》，同時亦膺「最佳原創電影歌曲」，成為雙料影后。

領獎一刻Sammi難掩激動台上爆喊，昨晚這位出爐影后出席慶功宴時化身紅衣女郎，當刻她的心情仍未完全平復，透露收到很多朋友祝賀信息，並解釋激動原因是有感自己的路不易行，又表示得奬非個人榮辱，只想提醒有夢想的人要堅持，不要輕易放棄，因永遠不知道美妙時刻何時會降臨。

問到贏得影后是否她入行以來最激動一次？她回想過去有幾次場合，特別難忘和有意義：「第一次是贏《新秀》，第二個是某年《叱咤》得到最喜愛女歌手獎兼金奬，因為我好難在《叱咤》得獎，還有今次。」

Sammi從沒想過成為雙料影后，大讚姜濤和王菀之所唱的主題曲跟電影主題很配合，所以得奬感意外。演過不少喜劇電影的Sammi承認，由喜劇轉演正劇對她來說是難上更難，因為大家會特別留意她有否「Sammi式」的演出，她說：「希望觀眾放低枷鎖，當我是一個普通演員；因為當你演得好，觀眾自然感受到，我覺得今次打破了好多觀眾對我固有觀感，所以好開心。」

Sammi不介意再接拍喜劇題材電影，也樂意接受新嘗試，笑問有沒有打算挑戰視后？她笑笑口答：「有好劇本我不介意拍電視劇，不過要有足夠休息時間，畢竟現在年紀大。」成為影后的Sammi暫時未決定加片酬，反指拍《流水落花》沒有收錢，一切以劇本出發，並願意將片酬當成製作費，支持更多新晉導演。

至於與劉青雲齊奪影帝影后，亦憶起多年前曾合演電影《我左眼見到鬼》。對於青雲接受傳媒訪問，表示很開心見到香港出現很好的女演員，Sammi聞言開心說：「真的嗎？好感動呀！因為獲有超級演技的青雲認同，真是一個好大的鼓勵，好樂意與他再合作。」

（即時娛樂）