myTV SUPER聯乘作品《Cross My Mind》上架 陳明憙擔正女主角 (21:26)

myTV SUPER跟洛杉磯的Wong Fu Productions聯乘作品《Cross My Mind》於昨日（16日）正式上架， Wong Fu是成立近20年的美國獨立製作公司，在YouTube的訂閱者逾320萬，成為myTV SUPER Original 首次海外合作的對象。

Wong Fu創始人之一的Wesley Chan獲邀請合作，說：「這是從未想過會發生的事」。他在美國長大但TVB的節目也是他的童年回憶，小時候看過TVB劇集，形容為「談到亞洲文化，就不得不提 TVB」。他們的節目在海外備受亞裔觀眾支持，故今次在傳播亞洲文化是很強的合作。《Cross My Mind》在疫情期間拍攝，跨地區合作難上加難，也是大挑戰。

《Cross My Mind》的故事發生在香港和洛杉磯，myTV SUPER與Wong Fu分別負責兩地各自的拍攝和製作，兩地15小時的時差，進行無數次線上會議，為求最大程度參與彼此的拍攝。此劇男女主角是香港演員陳明憙與韓裔美國演員Nathan Ing，車婉婉、胡渭康參演外，還有麥玲玲、陳凱琳與MC Jin（歐陽靖）客串演出。故事講述兩個分別居住香港和洛杉磯的年輕人通過超自然的神奇相遇，互相傾聽、陪伴並獲得成長的故事。

（即時娛樂）