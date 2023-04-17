楊詩敏大熱倒灶女配角長文訴心聲 獲另類大獎：阿媽我得咗喇 (22:52)

香港電影金像獎頒獎典禮昨晚（16日）舉行，楊詩敏（蝦頭）憑《正義迴廊》入圍「最佳女配角」，大熱倒灶，由王菀之《飯戲攻心》奪獎。蝦頭雖然失獎，她說得失之間也是最好的安排，她有更大收穫，是朋友與支持者轟炸式留言表示欣賞與鼓勵，她還有機會以「 姜糖」身分跟姜濤表白與合照，開心說：「阿媽，我得咗喇！ 」今晚蝦頭在社交平台撰長文說感受。

她寫道：「得失之間 所有都是最好的安排 同《正義迴廊》團隊一齊經歷呢個金像獎奇幻旅程實在得到好多。可以同我最喜愛嘅林公子一齊行紅地氈，得到佢嘅照顧同鼓勵，充滿愛。見到修哥佢大讚我靚，話唔認得邊個係蝦頭，聽聞蝦頭好鬼靚，叫我介紹佢識修哥真係永遠風趣幽默，恭喜你獲得終身成就大獎。坐咗喺麥東細佬隔籬，特別湧動，由細到大都係電視機睇頒獎禮，今次有機會坐第二行，而另外一邊同我坐嘅竟然係劉德華先生， 佢見到我話：『哦原來係你！』跟住畀咗一個擁抱我， 實在太幸福。奧斯卡影后楊紫瓊小姐就喺我面前鼓勵一眾嘅演員繼續堅持努力追夢，聽得我呢個女演員熱淚盈眶。天天導演先拔頭籌攞咗新晉導演，我都話睇好你㗎啦! 你唔攞我真係拉大隊走㗎...好彩啫...你真係攞咗。《正義迴廊》獲得最佳剪接非常高興大大力拍手！值得呀！跟住就係...就係...就係...我發現姜...姜...姜姜濤坐咗喺我後邊距離我四個座位 O!!M!!G !!!!!!!! 經歷過幾個commercial break 之後我決定我要主動出擊同佢打個招呼話畀佢知我係一粒小小的姜糖。我冇諗過呢個舉動身邊嘅朋友咁鼓勵我，亦都幫我全程記錄，有唔同嘅角度，有唔同嘅捕捉，實在開心到癲咗！yeah ! 多謝上天嘅安排，令我可以最美嘅一刻同我心愛嘅人相遇 (你由我啦，畀我FF下啦)至於最最最最最令我感動嘅係，你哋每一個留言，每一個message對我嘅祝福 欣賞同支持，失落咗一個獎項，反而令我明白我真正『得到』 嘅係大家對我嘅肯定，實在太寶貴 最有價值 感受到滿滿嘅愛。唔好唔記得唐文珊帶咗畀我其他民選女配角嘅獎項，分分鐘你都有份投票畀我，所以多謝你哋每一個。特別送上我得到大獎嘅珍貴時刻！阿媽，我得咗喇！我同姜濤影咗我人生第一張合照呀！」

（即時娛樂）