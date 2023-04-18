法言人｜跟蔣祖曼15年前結緣 張頴康演緊張大狀嘆難度高 (15:08)

無綫劇《法言人》昨晚（17日）播出一集，女主角之一的蔣祖曼（Joman）出場，飾演區域法院法官「翁官」（又名Hazel/「釘官」）的她，庭上出名鐵面無私，私底下卻是性情中人少女心，角色連房間主色也粉紅色，剛柔並重。

於劇中與蔣祖曼發展戀情的張頴康，他飾演的張大狀（又名大雄）每當遇到壓力，便會狀况百出，名副其實「緊張大狀」。昨晚2人庭上首度碰頭，張大狀因信心問題大失水準，不但陳詞講到「甩甩咳咳」，更驚到喪咳，翁官對他留下極差印象。雖然第一印象觸礁，但據知今晚大雄將上演英雄救美，令Hazel對其漸生情愫，2人之後更有不少含蓄又甜蜜的互動。

張頴康今次演出獲讚咬字清晰，原來他花了不少時間在對白上，單是背熟台詞也花了1個月，更要玩「晚間自閉」：「嗰陣每晚食完飯就匿喺架車度係咁背，我覺得要背到好熟，先演到個感覺，今次個角色仲有前期同後期分別，大家睇落去就知道。」他又指另一難度是，如何演繹緊張但又不失有腦的大狀：「佢係大律師，所以就算演緊張狀態，都唔可以演到好蠢咁。」

Joman透露原來與張頴康早於15年前拍電影《圍城》已結緣，今次再攜手合作，Joman笑指對方變得開朗風騷，又謂曾獲馬明問候「對住張頴康辛唔辛苦」：「今晚一集會有場拖手過馬路嘅重點場口，我同佢係凌晨拍嘅，劇組要慢鏡拍，所以唔可以跑得太快驚Out focus。嗰晚我著住高踭鞋跑咗好多次，隻腳跑到好痛，又要Keep住好甜蜜咁，但其實我一見到佢個樣我就想笑，但又要控制住自己嘅表情，對住佢真係好難做到好認真嘅感情戲，但我哋拍得好開心，好似敘舊咁。」

（即時娛樂）