陳慧敏拒做「年度歌手」 感激林夕重整人生 (22:28)

陳慧敏相隔1年推出新歌《十年如一日》，被同事揶揄她是「年度歌手」，她表示疫情關係，2021年推出新歌，放了在音樂平台，但她連宣傳都沒做，同年擔正演出了一部電影，亦沒有回港宣傳！

今年是她入行10年，回望過去，不可以說蹉跎光陰，但因缺乏自信，做了很多作品都沒有推出，只得自己欣賞也覺浪費。她說：「《十年如一日》由林夕填詞，很多謝他寫了這份歌詞摑醒我，「十年如一日，得我聽到我的聲線」、「別要等被自己討厭」，令我認清楚自己，原來自己最喜歡仍是站在舞台上唱歌和表演，過去就讓它過去，倒不如當自己是新人重新出發，我還有團火。」

審視自己，慧敏覺得十年是一個里程碑，有人歌頌十年開一個大型騷，但她覺得當刻最重要，說：「過去這段時間大家都不容易過，有很多人盲衝，沒好好清理自己，及問自己過得好與否等問題，不單只是我，相信林夕都寫給所有人。」

除推出新歌，陳慧敏今年有很多計劃，會出唱片，笑言不會再做「年度歌手」，除自己創作外，還會與其他人合作，年中演音樂劇，年底會開騷，說：「很感激香港這個地方，那麼久沒回來，大家仍願意給我機會，身邊很多朋友都支持我，為我打氣，這些溫暖是我繼續前行的動力和原因。」

陳慧敏透露相隔兩年幾，去年應邀回港做了學校騷，兩場爆滿，學生之前沒聽過她的歌，但看完就喜歡她的歌，說：「別人如何拉我行，如果自己不踏出一步改變亦是徒然，林夕簡直重整了我的人生，再給我一次機會。」

Hair : Kin Tam @IL COLPO GROUP

（即時娛樂）