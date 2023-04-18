金像獎頒獎台曬名牌袋惹非議 麥浚龍：對頒發獎項敬意 (22:54)

《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》已結束，各大獎項塵埃落定，但爭議聲不少，連頒獎嘉賓麥浚龍（Juno）在頒獎台上曬名牌袋也受非議。當晚Juno頒「最佳服裝造型設計」，他挽著Gucci袋上台，並將袋放在顯眼的地方。此舉動被網民疑是植入式廣告，斥在這場合不恰當，有不尊重之嫌，也有人討論這手袋的價錢，引起議論紛紛。

Juno為免引起更大誤會，昨晚他在社交平台親自解釋：「先來感謝金像獎的邀請，希望我能前來出席頒獎。亦要感謝合作多時的品牌單位為我準備/打理好一眾事兒及安排。更要感謝所有大會幕後眾多無名協助的電影單位/音樂單位/製作單位。辛苦你們各位。」接著說：「手提著一整天，袋子內只放一個信封。以對頒發「最佳服裝造型設計獎」的敬意。」他將賽果的信封放在袋內，在大會介紹入圍名單時，他才將信封從袋拿出來，這幕沒有在鏡頭前出現，故引起誤會。Juno並分享了頒獎禮當晚的照片，包括他拿信封出來的一刻。這個Gucci Diana大型手提袋，在Gucci香港官網所見價錢是42500元，此款式以皮革製作，當中加入了兩條搭帶，靈感來自原為用以固定手挽的手帶。

頒獎禮當晚，鄭秀文先後穿著兩條黑色裙，她上台領影后獎時所穿的鏤空長裙是連鎖服裝店H&M跟法國設計師品牌MUGLER聯乘出品，5月全球推出，Sammi率先穿著，據稱價錢2000港元有找。頒獎禮後鄭秀文在社交平台分享喜悅，不忘問：「Mi這條裙子，靚嗎？」

（即時娛樂）