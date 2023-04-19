紐約電視電影節｜無綫共奪9獎項 姚子羚獲頒最佳女演員組別優異獎 (18:14)

紐約電視電影節2023（Newyork Festivals TV & Film Awards 2023）香港時間今早（19日）公布獲獎名單，無綫（TVB）合共獲得9個獎項。

《香港小姐競選》去年踏入50周年，重返紅館舉行決賽，並重金打造港姐50年標誌場景，包括1970至1980年代的利舞臺、1990年代的機場、1990至2010年代的紅館等，《2022香港小姐競選決賽》獲電視電影節頒發「最佳製作設計 / 美術指導組別銀獎」。梁思浩、王嘉慧及伍韻婷主持的綜藝節目《通靈之王》獲得「綜藝節目組別銅獎」、《2022中秋節》宣傳片亦獲得「導演：宣傳片/節目片頭組別銅獎」。

6個獲得優異獎的節目有姚子羚憑劇集《鐵拳英雄》獲得「最佳女演員組別優異獎」、劇集《十八年後的終極告白2.0》獲得「最佳節目執導組別優異獎」、飲食節目《滿足的味道》獲得「短篇節目組別優異獎」以及劇集《鐵拳英雄》宣傳片獲得「電視劇宣傳組別優異獎」； TVB新聞及資訊部製作的節目《無窮之路 II –無價之保》及《時事多面睇：係愛定係責任？》，則分別獲得「環境及生態紀錄片組別優異獎」及「社會公義報道組別優異獎」。

相關新聞︰紐約電視電影節｜陳瀅憑《飛虎3壯志英雄》奪最佳女主角優異獎

（即時娛樂）