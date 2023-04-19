12日｜鄧麗欣多層次演繹角色 觀眾讚高水準表現 (21:25)

鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演電影《12日》將於4月27日上映。《12日》是經典電影《12夜》的概念延續，電影公司日前特別舉行了「12夜與日愛情交纏場」，讓觀眾一口氣欣賞兩套電影，同時與《12日》導演林愛華交流。

不少觀眾都指《12日》比《12夜》悲觀，林導演解釋︰「《12夜》講拍拖，可以輕鬆啲，但《12日》講嘅係結婚，會Serious啲，因為冇得走，就算最終選擇走時，都已經變得傷痕纍纍，所以係Heavy咗。一般觀眾可能會覺得好大壓抑好辛苦，但我對愛情已經睇得好化，愛情只係人生其中一樣嘢，但對某啲人嘅影響可能會好大。好多主流電影，以男性視點去睇，女角變咗花瓶，欠平衡，睇唔到女人角度係點，《12日》就掉番轉，以女主做一次主導。」

導演又以馬志威的角色「Simon」為例，指他在戲中表現大男人，但有些女人在現實生活中會如《12日》中鄧麗欣飾演的「Jeannie」般，對對方難捨難離。導演說：「啲人成日嬲人大男人好難頂，但其實對某啲人嚟講係非常有吸引力，因為佢好能幹、視野好廣闊，就好似座山，唔會倒塌，喺佢嘅樹蔭下會好安全，從某個角度睇，其實你係被愛被照顧。」有觀眾讚Stephy演出高水準，即使對白不算多，仍演出角色很多情緒。

（即時娛樂）