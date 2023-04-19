法言人｜準人夫馬國明容光煥發 讚湯洛雯煲湯叻 生仔隨緣 (20:55)

何依婷慶幸其劇中角色毋須被糟質，與丁子朗的親熱戲也只是蜻蜓點水。（鍾一虹攝）

馬國明、林夏薇、何依婷、張頴康、黃嘉樂、莊鍶敏今日出席劇集《法言人》宣傳活動，公布首集跨平台直播收視21.1點（約135萬觀眾收看），成本年度二線劇首集收視冠軍。馬國明連續兩部劇集《隱形戰隊》、《法言人》反應佳，他直言很開心，有信心靠女主角林夏薇帶旺收視繼續升。談到近日分身做劇集宣傳及開工拍攝《News新聞女王》仍容光煥發，馬國明甜笑道︰「回家有靚湯滋潤，估不到湯洛雯很叻煲湯，還會煲藥材湯。（湯洛雯幫你進補準備生B？）無所謂，隨緣，也開心。家人沒有催我，因為家姐已有小朋友，父母已抱孫。」

林夏薇早前在社交網甫泳裝照，她笑言要託爸爸鴻福︰「爸爸慶祝70歲大壽，我特別邀請親友一齊遊船河，玩得很開心。之前因為疫情，工作又忙，已6年沒見過父母，他們今次返香港留幾個月，我已幸福肥，肥了6、7磅。」

何依婷慶幸其劇中角色毋須被糟質，與丁子朗的親熱戲也只是蜻蜓點水。被問到是否獲公司力捧，因此演出獲優待時，她說︰「我要做個專業演員，只要劇情需要也會盡量配合。我也曾跟鄭俊弘、楊明拍過激情戲。」

莊鍶敏入圍百大美女候選名單，首次獲提名的她說︰「我不會課金，亦不勉強粉絲投票，隨緣。我建議用錢做慈善，支持我的影視作品、帶貨更實際。」

（即時娛樂）