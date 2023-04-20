張敬軒英國拍新歌MV身兼多職 監製美指買飯搵景一腳踢 (15:59)

張敬軒在上月的英國倫敦演唱會首唱黃偉文（Wyman）填詞的新歌《隱形遊樂場》，經Wyman連續10日在社交網出Post催派歌後，歌曲終於今天（20日）正式上架。《隱形遊樂場》在倫敦錄製，MV亦在當地拍攝。軒仔表示在當地拍MV既是意外亦是最好的安排︰「原本完咗演唱會後，打算同爸爸媽媽去法國旅行放假，但爸爸媽媽身體唔舒服，突然間我又塞咗喺倫敦。因為團隊改唔到機票，得我同攝影師留喺倫敦籌備MV。反正成件事已經係一個遊樂場，我一定要落場玩每個『攤位遊戲』，所以自己做埋art team，搵咗我老朋友Queenie Yu做art director、做styling。我又做埋監製、聯絡當地拍攝團隊、演員、搵景、美指、木工道具、為眾人訂午餐。最癲係我嘅photographer Kiko，佢未做過MV導演。我問：『喂，Wyman x 張敬軒呢單嘢，你有冇膽做先？』佢擘大口得個窿。我話其實個flow就係咁，呢幾年我哋嘅生活、所有嘢就係unexpected。」

由3月16日將歌曲旋律發給Wyman到3月26日拍MV，短短10日內把歌錄起、跟MV中的演員casting、尋找拍攝團隊、找道具、搵景睇景，軒仔坦言每一次開會的對話都是「唔得㗎、唔得㗎」，但大家開完會後均表示「會得㗎、會得㗎」，深深體會到香港人永遠將不可能變成可能的精神。他表示最神奇的是MV中的旋轉木馬︰「我哋第一個選擇係London Eye隔籬河邊好多人都好鍾意去嘅旋轉木馬，但原來要提前一個月申請，所以冇辦法喺嗰度拍攝。點知後來突然接到嗰位老闆嘅回覆，佢話如果我想嘅話，佢仲有一個喺佢親戚嘅backyard。我當時拗晒頭，之後site visit，嚟到呢個叫Chichesterr嘅地方，睇完就覺得呢件事一定要做。當地人好好，幫我哋book到煙花，仲有我哋隊crew，所有嘢有種水到渠成嘅感覺。呢10日每日瞓3、4個鐘，我啱啱從流感、水土不服當中好番，，但係好多謝Wyman同我哋嘅團隊。」MV的拍攝團隊及演員全是居英港人，軒仔表示MV中的情節都是他們的生活經歷︰「埋位嘅時候，呢隻歌一起，佢哋嘅情緒就嚟，所以大家睇MV嘅時候見到每一個場口都係真，我哋冇嘢係NG過、冇嘢要重新嚟過。每一滴眼淚、每一個笑容，都係喺呢度生活嘅人嘅寫照。」

Wyman透露填詞靈感源自於他今年2月到米蘭參與時裝周，一天在街上發現一塊廣告燈牌寫着「The future is an invisible playground」。他說︰「未來就係一個你睇唔到嘅遊樂場。我覺得幾有意思，可以elaborate一個精神、或者成為一句歌詞，其實都未知，就袋咗先，呢啲咪就係靈感嚟搵你囉。90年代，甚至過咗千禧嗰幾年，香港樂壇做廣東歌，其實係喺一個好快嘅節奏裏面做。呢個節奏近10幾年已經冇咗所謂嘅『7日鮮』，『7日鮮』唔係貶義詞，其實係一種好香港精神嘅嘢，我好多年都冇試過，今次好似突然之間回復番10、20年前嗰種熱血，真係好老土又講番嗰幾個字，香港精神、我久違咗嘅一個香港精神。」

（即時娛樂）