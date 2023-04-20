法言人｜伍富橋演活自閉青年 游嘉欣挑戰連場喊戲 (16:37)

伍富橋客串演出昨晚（19日）播出的新一集無綫劇集《法言人》，飾演患有自閉症的青年啟年，因跌了手機被誤會偷拍Alice（何依婷飾）裙底而慘遭Hogan（丁子朗飾）、Tony仔（容天佑飾）及輝仔（李成昌飾）追捕及制服，幸好Alice心細如塵，發現啟年有機會是自閉症患者，啟年才成功脫險。伍富橋孭起背囊飾演自閉青年形神俱似，他受訪時稱為角色造型時刻意打造「需要被照顧」感覺，全靠服裝及梳化同事用心幫忙才有好效果。談到他為角色加插了不少小動作，伍富橋稱拍攝前曾查看相關患者的片段，平日亦多加觀察他們的小動作及眼神，事後遭太太取笑「本色演出」。

游嘉欣、孔德賢將在今晚一集登場，飾演女尊男卑的苦命小情人。游嘉欣在劇中喊戲連場，她說︰「基本上每場都係傷感戲，我拍攝時緊張咗好耐，拍完之後覺得自己做得唔夠好，睇playback時忍唔住喊咗。導演好好，收貨之餘仲叫我唔好咁大壓力。拍攝時，林夏薇路過，畀咗啲意見我，令我好感動。」談到拍攝難忘事，游嘉欣說︰「劇情講我同被告欄入面嘅孔德賢難捨難離，我哋隔住塊膠片係咁捉住對方隻手，我隻手被塊片磨到損咗。」孔德賢自責︰「我哋互相拉扯嘅時候，我刮損咗佢隻手，令佢留低咗疤痕，真係唔好意思。

（即時娛樂）