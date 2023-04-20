農夫完成內地巡演出新碟 澄清從未放棄廣東歌市場 (17:21)

組合農夫自去年11月起在內地舉行《有D新歌巡迴演唱會》，短短半年在內地11個城市完成了21場演出，總入場人數超過3萬人，創下出道以來最多巡演場次記錄。農夫日前已在廣州番禺完成尾站演出，兩人籌備已久的全新專輯《農夫散文集》亦已在各大數位平台上架。農夫這次內地巡演有大半內容是圍繞新專輯歌曲，成員陸永及C君坦言曾困惑是否要為每首新歌作出解讀，兩人最後覺得有必要。

他們強調普通話歌曲《廣東歌係我個ex》是用了反諷及擬人手法去寫，目的是希望大家多聽廣東歌，不要把它當作舊情人，豈料演出片段在網絡上曝光後，很多人看到歌名就指「農夫放棄廣東歌市場，轉做普通話歌」，令他們十分無奈。農夫說︰「我們新專輯有10首歌曲，9首都是廣東歌，只有1首普通話歌，竟然也可以被人說是放棄廣東歌市場。我們下次寫歌名應該直白點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白啦﹗」

除了為新歌平反，農夫還分享巡演時的難忘事︰「有觀衆竟然在我們的演出上求婚成功，我們的歌那麽九不搭八，竟然也可以被人用來求婚。原來這位觀衆是在《舉高隻手》這首歌時進行求婚的，因為當中有句歌詞『用呢隻手拎住結婚戒指，問你鍾意嘅女士，你願唔願意』，也頗有心思。」

（即時娛樂）