ANSONBEAN曾飲醉「斷片」 狂碌人情卡Call朋友演酒客 (17:08)

ANSONBEAN（左圖）說：「試過同朋友去卡位OK，我飲醉嘔咗落我朋友對鞋同袋。點樣返屋企？唔記得，因為『斷咗片』。」（大會提供）

在情人節推出抒情慢歌《聰明豆》的ANSONBEAN（陳毅燊），最新派台歌曲，在曲風有180度轉變，新歌《GET WILD》內容講開派對、講玩、講飲酒，更請來在ViuTV原創劇《她和她的戀愛小動作》中合作過的kayan9896，以及本地知名Rapper AKIKO，三位一體共同合作新歌。

ANSONBEAN說：「最初同監製銀爺諗新歌嘅時候，發現一啲好Club beat嘅曲，不如我哋都試下類似曲風，搵邊個寫好呢？最終決定搵AKIKO幫手，因為佢寫嘅歌好感性，又聽到個人好high，後來去《UNIK ASIA Festival》表演搵埋kayan一齊玩，發覺原來我哋三個人都好夾，結果就創造咗呢隻歌。」

有「曲」同享，問到會否配合歌詞內容，飲兩杯才走進錄音室錄歌，ANSONBEAN和AKIKO齊齊耍手擰頭。ANSONBEAN自爆試過飲少少酒去錄音，發現飲酒令喉嚨收緊，唱不出水準。AKIKO表示身為Rapper太多歌詞要記，怕喝酒太放鬆會忘詞，反而錄完音才去飲酒慶祝。kayan9896直言要靠酒精開聲兼壯膽，她說：「我會飲一杯紅酒幫助開聲，之前有朋友教我咁做，同埋頭先拍MV，一埋位就要跳舞，因為未熟習環境，所以都飲咗一杯酒先埋位，幫手壯膽。」

kayan9896不單只有話直說，即使要她在《GET WILD》唱較為敏感的歌詞，一樣無問題，她笑笑說：「都唔係好敏感啫，大家去Party會點樣玩，就點樣唱囉！」

對於酒後做過最瘋狂的事，kayan9896坦言小心，不會與陌生人飲酒，只會在相熟朋友陪伴下飲醉。反而兩位男士，就有過最不堪回首的經驗，AKIKO說：「有次慶功飲到好醉，坐的士返屋企途中，忍唔住叫司機放低我，我喺條街足足瞓咗一個鐘，感受到咩叫天旋地轉，自此我以後唔敢飲咁多。」ANSONBEAN接著說：「試過同朋友去卡拉OK，我飲醉嘔咗落我朋友對鞋同袋。點樣返屋企？唔記得，因為『斷咗片』。」

而《GET WILD》MV在中環一間酒吧內取景，為配合歌詞內容，導演安排了大班年輕人與3位主角狂歡飲酒跳舞，ANSONBEAN到場後再碌人情卡，急召更多朋友到場飾演酒客，一同進入歌詞中party世界兼跳餐飽。

（即時娛樂）