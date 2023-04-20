葉蒨文古佩玲獲珍姐欽點影相 李芷晴穿比堅尼行騷會緊張 (17:53)

李芷晴自爆現時已比《香港小姐再競選》時胖了一點，夏天將至要開始減肥。（陳釗攝）

古佩玲、葉蒨文和李芷晴今天（20日）出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，與一眾劇中演員宣揚環保。在演員拍照時，古佩玲和葉蒨文更獲高層曾勵珍（珍姐）欽點拍照，2人甚得珍姐器重。受訪時，古佩玲表示珍姐不是特別疼惜她們，每位《愛》劇的演員對方都很惜；葉蒨文讚珍姐是策劃能力強，當刻只是見場面有點亂，故安排一下。

葉蒨文表示吳偉豪最近要拍其他劇，2人的感情戲也暫停，她亦很久沒為《愛》劇開工，她說：「我不是說他（吳偉豪）拖累我，他忙是好事，希望隨後感情再有新發展。」而她和古佩玲也希望編劇繼續寫補習社的戲分，大家一班後生仔非常合拍。

問到古佩玲可想劇組安排男生給她發展感情線？她攬住葉蒨文笑說想發展靚女線。後者提議不如她們一起喜歡吳偉豪，應該很有戲劇性。古佩玲笑說：「不好了，朱凌凌（吳偉豪飾）是你的。」

身穿低胸裙的李芷晴，玩遊戲時非常投入險泄春光。她事後表示不是特登，這條裙穿過幾次，應該安全。問到會否趁年輕，多展露其美好身段？李芷晴直言不介意，不過最好是在自己最弗的狀態，自爆現時已比《香港小姐再競選》時胖了一點，夏天將至要開始減肥。

問到可接受行泳裝騷？她說：「視乎程度，之前選美都穿過比堅尼，但如果是品牌騷，要在那麼多人面前穿可能有點緊張。（內衣騷又能否接受？）如果只穿內衣就未必，要加條裙或薄紗。我覺得健康、靚便可，最緊要給人感覺不低俗。」

（即時娛樂）