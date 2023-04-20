睽違13年再演夫妻 《親愛壞蛋》隋棠溫昇豪躋身上流 引爆名門宮鬥 (19:05)

隋棠和溫昇豪睽違13年再合演新劇，2人在《親愛壞蛋》飾演夫妻。（大會提供）

睽違13年，「犀利人妻CP」再度合作！雲集隋棠、溫昇豪、六月和修杰楷等主演的全新台劇《親愛壞蛋》，將在4月21日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《親愛壞蛋》講述假貴婦韓真真（隋棠飾）帶著失意作家丈夫莊俊傑（溫昇豪飾）和女兒莊映文（項婕如飾），搬到姊姊的天鴻豪宅社區暫住，從平凡家庭躋身上流，未料卻意外捲入社區內部的勢力鬥爭！

一個個看似融洽和諧的上流家庭，實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的秘密，令韓真真致力守護的平靜生活瞬間變調，力圖走出霸凌陰霾的莊映文，在入住社區後遭到性侵，愛女心切的莊俊傑將兇手指向人稱「台灣之光」的職棒明星姜正明（禾浩辰飾），爆料公審接踵而來；貴婦團首領六月（路湘婷飾）面對丈夫范永誠（修杰楷飾）外遇、兒子范彥智（林暉閔飾）失控脫序，該如何維持光鮮亮麗的人前形象？

《親愛壞蛋》探討夫妻關係、親子代溝和階級歧視等社會議題，劇中平凡「小白兔」隋棠代夫還債後身無分文，因緣際會下搬入千萬豪宅後爆出各種風波，更被貴婦首領六月視為眼中釘，揭開悲劇序幕！

劇集亦不乏偷食、性侵及校園霸凌情節，不禁令人聯想到《The Penthouse》和《High Class》等狗血韓劇；加上《親愛壞蛋》是隋棠和溫昇豪自台劇《犀利人妻》後，相隔13年再合作，「回憶殺」組合更被觀眾睇高一線。

另外，台劇女神曾莞婷在《親愛壞蛋》演家道中落名門千金，為了維持上流生活，她不惜出賣肉體淪為第三者，更上演多幕接吻、車震等大膽戲碼，對此她表示電視劇的尺度不大，因此親熱場面點到即止，不過單靠肢體和表情傳達情慾，才是最困難的地方。

（即時娛樂）