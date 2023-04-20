吳君如掌管家中財政 爆同陳可辛好驚囡囡：當佢女王 (21:29)

吳君如透露9月陪女兒赴英讀大學，若她決心在演藝行業發展，之後會讓她轉到美國讀戲劇。（鍾一虹攝）

吳君如與17歲的女兒陳是知，今天（20日）到中環出席銀行活動，君如表示導演老公陳可辛和女兒一家三口拍廣告，是一個好好的紀念作，而她負責管理家中財政，將50%金錢投放在女兒教育上，自己只佔10%財富，也分配5%財富給老公。陳是知則稱仍在求學不懂理財，感謝媽媽經濟支持和幫手理財，令她非常放心。

吳君如受訪時大爆老公拍廣告時興奮又緊張：「陳可辛平時做導演指慣人，今次被人導演怕尷尬，又擔心不會演戲，叫我看住他，但聽到個女要出道，立即頂硬上，他都做得好自然，第一個埋位交出10種語氣去演出。」她稱女兒只做過話劇，今次初嘗對鏡頭演戲，花了不少時間念台詞：「她本身廣東話麻麻地，我提她要講得標準，她都好勤力。」

這個廣告算是陳是知出道作，吳君如笑言當上女兒經理人，問到會否開戲力捧女兒？她說：「隨緣，看看有沒有適合電影合作，但我不會刻意為她度身訂做角色，之前我拍兩部戲，都有給機會她行過鏡，但未必見樣，對我來講，她想做演員，演技方面仍有一段路學習。」

她透露9月陪女兒赴英讀大學，若她決心在演藝行業發展，之後會讓她轉到美國讀戲劇，她笑稱：「時代不同，我和陳可辛都好驚她，要做她朋友，當她女王，不敢迫她，其實都驚一家拍戲反面收場。」

談到早前跟奧斯卡影后楊紫瓊敘舊，君如稱非常開心：「楊紫瓊好開心亞洲面孔在全世界面前抬頭，也叫我不要錯過機會，一齊過美國找拍戲機會，我都好想，拍到實開心死。」

（即時娛樂）