Tiger「導」上癮 4天內拍完短片 嘆難集齊MIRROR全員演出 (22:21)

Tiger透露之前曾跟杜琪峯吃飯，但不敢向杜Sir請教，他說：「驚問題太低層次激嬲他。」（柯美攝）

榮升「虎導」的MIRROR成員邱傲然（Tiger），今天（20日）出席《第十七屆鮮浪潮國際短片節》記者會，吸引半百「小虎隊」粉絲到場應援支持。

今次是Tiger首次執導短片《是日精選》，雖然他之前執導過MIRROR歌曲MV，但他表示兩者截然不同。問他短片想帶什麼信息給觀眾？Tiger說：「不敢說到很偉大，這短片我是自私的，將自己喜歡及感覺放進去，所以放了我喜歡的Lokman（隊長楊樂文）。我不參演一角，因想專心執導。」他指拍攝過程驚驗，因時間緊迫要在4天內拍竣，事前要做很多工夫，拍攝時要控制很多事情，他給自己作品70分：「多些時間會拍得更好，永遠都欠兩組。」

Tiger表示拍完《是日精選》後「導」上癮，對幕後產生濃厚興趣，問他會否挑戰拍長片？他表示有機會當然想嘗試，會向公司爭取。問他想拍什麼片種？他說：「尋覓中，花姐（經理人黃慧君）都叫我準備寫劇本，他朝有日機會來臨，就可以即刻開工。（有機會拍長片，會否搵MIRROR全員演出？）太難集齊12粒龍珠，我們現在合演《12怪盜》，如果我真有機會拍他們，會拍他們鋤強扶弱，好正義。（為何不趁機糟質他們？）不需要，他們為演出會奮不顧身。」

Tiger透露之前曾跟杜琪峯吃飯，有傾偈但不敢向杜Sir請教，他說：「驚問題太低層次激嬲他，我有看杜Sir的作品，最喜歡《鎗火》。（看戲偷師？）偷不到，不是想學就學到。」

由劉國昌執導，區文詩有份演出23年前的菲林版電影《無人駕駛》作為開幕電影。鮮浪潮副主席舒琪表示，該片當年不賣座，是一部被忽略的電影，電影描寫青年人面貌手法非常大膽，有一定震撼性，給現在年輕一代電影工作者看，會有很大啟發。區文詩覺得相隔23年後，電影再有機會重映，感到很奇妙。

（即時娛樂）