吳保錡借跑步激勵奮鬥向前永不停步 新歌當作自己主題曲 (22:39)

繼去年底推出了《Am I Crazy？》後，ERROR成員吳保錡今年首支派台歌《Echo My Heart》繼續以Band Sound示人，不過今次滿載正能量，而且更是名正言順的J-Rock作品！

今次保錡繼續找來Jason Kui擔任監製，作曲則有來自日本的Josef Melin 及 MiNE，作詞部分找來鍾雪操刀。他說：「我好鍾意One OK Rock和Linkin Park，今次好想做一首真正的J-Rock作品，所以Jason Kui幫我搵咗曾經為日本特攝片《幪面超人》系列做歌嘅班底嚟幫我作曲編曲，今次真係一首日本歌！」

至於歌詞部分，保錡找來鍾雪，全因對方明白他的想法。他談及歌詞主旨說：「今次係想用跑步借喻我嘅人生。今年年頭我參加咗人生第一個10公里賽事，喺賽道上見到好多人都跑，不論男女老幼，任何階層都跑，過程中大家都會令自己愈嚟愈進步。我𠵱家32歲，感覺到自己都有可能退步，但跑步就令自己有進步嘅感覺，而且好多困難、逆風嘅環境下都可以衝破。」他還曾深度思考，若處於劣勢，是否等於一定要放棄？但他很快就否定，更說：「只要一直向前行向前衝，一定可以衝破所有難關！」

保錡想將這首《Echo My Heart》送給自己，作為自己的主題曲，他說：「好想用嚟提醒自己，要Keep住跑向前衝，Keep住突破自己嘅人生，唔好原地踏步！」所以跟《Am I Crazy？》相比，今次不論歌曲到MV，都來個大逆轉，力量澎湃、正氣，散發滿滿的正能量，他在MV中的笑容，亦由《Am I Crazy？》中的邪氣，變得陽光有活力，而且他以Rock爆演繹，也一圓他的心願，如J-Rocker般跟樂迷見面。

（即時娛樂）