大離婚日｜林日曦對田蕊妮有信心：比想像中更具喜劇細胞 (23:02)

田蕊妮和林日曦將於5月在香港演藝學院，演出舞台劇《大離婚日》，今次亦是視后阿田首次演舞台劇，2人將上演兩齣舞台劇獨腳戲。

《大離婚日》將分開夫與妻兩個角度演出，由田蕊妮演出妻的角度《大離婚日—妻》，於5月12日起演出、由林日曦視像演出的《大離婚日—夫》則由5月26日起演出。

林日曦今晚（20日）在社交平台發長文訴心聲：「以前好難接受自己啲飛唔係一出就即刻賣晒，因為要蝕錢嘅心理壓力會好大，賣慢少少都會心掛掛、好憂心。」他表示今天開票房，爆完一輪後，開始慢了下來，但他的心情還好，當然心理壓力也很大，但他亦相信開騷後，這齣舞台劇會有口碑飛。

他寫道：「演唱會及舞台劇有不成文習慣，啲飛未賣晒嘅時候，會同觀眾講『仲有少量』，因為咁先夠馨香，觀眾先會繼續去搶。但我想直接話俾大家聽：《大離婚日》『仲有中量』。講俾你哋聽，唔係要你哋可憐我幫我買咗佢。絕對唔使、千祈唔好。冇興趣嘅話，絕對唔好買。

我只係想提醒過往睇過我嘅作品、而又喜歡我作品嘅人，就算你今次移咗民、生緊仔、唔得閒，乜都好，請你推介《大離婚日》俾你嘅朋友們，我保證《大離婚日》一定好睇，唔會失禮你哋。只推介一齣嘅話，請推介田蕊妮嘅《妻》俾你嘅朋友。

一來呢個係傳統舞台獨腳戲，我自己好有信心會好睇；二來田蕊妮比我想像中更具喜劇細胞，加上佢本身嘅演戲天份，同埋超乎常人嘅努力，佢值得場場full house。

至於我嘅《夫》，實驗嘢嚟，只適合勇於冒險、平時睇開我嘅人，場場空凳我都可以。冇喇，就係咁。講完我出返去做嘢，『啾咪』﹗」

（即時娛樂）