張敬軒眼紅紅爆父親新冠病毒後遺症 廣州家中昏迷險喪命 (12:47)

張敬軒昨晚在社交平台開直播介紹新歌《隱形遊樂場》，他在尾聲時透露上月與雙親在英國倫敦旅遊期間，父母感染新冠病毒。他說爸媽上機前雖然已變回「一條線」，惟父親年紀大出現後遺症。軒仔雙眼通紅表示早前致電身在廣州的母親，才得知爸爸有天在家中昏迷。

他說︰「阿媽問我做緊咩，依家講唔講得嘢。佢話依家過咗先話我知，『你老竇噚日差啲無咗喇』。原來爸爸喺前一日因為Covid一啲後遺症，喺屋企突然......你當佢昏迷，反正情况好複雜，我都唔想重複講...... 嚇親我阿媽啦﹗」

軒仔表示英國回港後，見有些人指他不孝順，42歲才首次和父母旅行。他表示父親退休前是公務員，工作很忙；媽媽1989年離開公務員行列，開始從商，因此父親開始有空就輪到母親忙事業。

軒仔說父母退休後養狗，家中沒請外傭，父親亦不喜歡與外人一同生活，因此兩老一直互相照顧。他表示父親出事當晚，母親一個人抬不起160幾磅重的丈夫，最後要請樓下保安幫忙。軒仔續說︰「好彩，爸爸當晚就醒番，穩定番。不過，我過去呢個禮拜好開心，解決咗近5年嚟最大問題，我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港，經過今次呢件事，所以我會開始安排佢哋喺香港嘅生活，照顧到佢哋，可以每星期見面，得閒返去食飯陪佢哋，有咩事都照顧得到。」

軒仔透露父親曾表示拒絕來港原因，是因為他在廣州是退休幹部，有公費醫療，因此不想佔用別人的社會資源。軒仔表示爸爸這句話，雖令他覺得父親很有公民責任感，但他認為能照顧到父母是很重要的事。

（即時娛樂）