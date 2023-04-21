許志安推新歌《不枉》 用眼淚洗刷感受後繼續前行 (13:51)

許志安加盟環球唱片後推出了第2首作品《不枉》，這是他繼《人與人之間》後的全新單曲。許志安表示這首歌對他來說意義重大：「這是充滿正面想法的一首歌，對我來說意義很大。每個人面對過去都有不同的想法，但最重要的是能夠振作站起來，向前看繼續前行。雖然要得到這份力量需要一點時間，但我覺得正如歌詞最後一句所說，『你只要流淚過同樣可抹乾/再不怕往後看』，透過眼淚去洗刷自己的感受。」

許志安和填詞人林若寧討論了歌曲的方向，最初決定以「眼淚」為主題，但安仔後來認為「不枉」更有正面意義。他說：「雖然眼淚能夠直接表達感受，但『不枉』感覺更正面。人生數十年，有很多事情匆匆溜過，來不及感受。有時候回望過往，好好的尊重自己，去感受以往的情緒是值得的，因為人生只有一次，可以做到的就是用正面的態度跟自己說不枉。在這段時間裏，大家也面臨不同困難，希望有一天，如果大家遇到低潮時，可以聽到這首歌，得到振作的力量。我認為這是歌手最重要的責任。」安仔正忙於處理手頭上的新作品，並將在5月到美國舉行演唱會。他希望不久之後能在舞台上跟大家見面，分享更多歌曲。

馮素波、林耀聲在《不枉》MV中飾演母子，兩人細膩的演出牽引觀眾情緒。故事描述林耀聲年幼時經歷父母離異，孤獨地成長並面對各種問題。多年後，父親過世成為母子重逢的契機。長期以來，他心中一直藏着創傷，母親試圖彌補裂縫卻遭兒子拒絕。隨着時間流逝，林耀聲已成為一位父親，漸漸領悟到血緣關係雖然無法改變，但是心態可以改變，與其執着過去的傷痛，不如放手珍惜當下、擁抱未來。最終，三代同堂流露出釋懷的笑容，修補了多年的裂痕。

（即時娛樂）