關心妍開騷自爆曾想為失戀做傻事︰現在有老公惜 其他已不重要 (15:25)

關心妍（Jade）昨日在紅館舉行《妍亮慈善福音演唱會》，穿上粉紅晚裝獻唱《挪亞方舟》、《完全因你》，為演唱會揭開序幕。Jade透過片段分享自身經歷，表示父母離異令她與哥哥自小分開。長大後，她在加拿大結識男朋友，兩人後來感情轉淡，她曾在對方提分手後傷心得想過做傻事，幸哥哥突然敲房門叫她返教會，拯救了她。

重提當年音樂事業受負面新聞拖累跌入低谷，Jade回憶當時沒工開成為失業大軍、不想外出、自覺惹人討厭，十分迷惘，幸得教會朋友幫助，令她重新找到唱歌的價值。她說︰「今次要在短短兩個月籌600萬資金開慈善騷，如何籌到呀？我曾跪在家裏哭。這次演唱會沒人『包底』，而且是福音慈善騷，但我達標了，成功幫助到40多個機構。今晚，有3000幾位受惠者入場，跟我們分享這個演唱會。」

6歲女兒楊榮心（心心）、好友鄧萃雯、王祖藍、孫耀威、衛蘭、衛詩、林欣彤、王君馨、鍾舒漫、鍾舒祺、王劍文等亦以演出嘉賓身分登場。心心與媽媽拖手合唱《陪著你走》，表現淡定的她十分搶鏡，贏得全場掌聲。Jade的丈夫楊長智也在台下，Jade對觀眾說︰「沒有他支持，這個演唱會做不成。」鄧萃雯於演唱會開始及結尾時以舞台劇形式出場，演喊戲時更七情上面。

林欣彤淚灑舞台，透露32年來多次走過黑暗幽谷，有幾次差點過不到。她說︰「我靠自己撐了很多次，快撐不住，神蹟出現，救了我。我服用了10年精神科藥物，現在不用再吃，而且愈來愈好。我相信我如何，我的力量也必如何。」王祖藍自言跟Jade一樣沒爸爸在身邊︰「我22歲時爸爸因癌症離世後，有幾年要靠綜援過活，學會無論順逆境也知足。」衛詩在破碎家庭長大，從不覺得被愛，童年不快樂， 中學時常被批評，最終迷失起來，曾以錯誤方法逃避。她說︰「我幫不了自己，還害了自己。我在入面時，沒人幫到我，但我找到信仰，從此少了自卑和孤單感。」

Jade騷後透露有意明年再辦音樂會︰「今次籌到200萬，請了3000多人入場。我未計算，如不夠錢找數，就要再唱歌籌款。大家開心就好，但下次再辦就要給歌手歌酬，不能次次義演。」談到年輕時失戀曾想做傻事，她坦言從前避忌不想提往事，現在希望以此經歷鼓勵失意的人。Jade說︰「多謝哥哥救了我，我因被這段經歷推動，最終找到夢想。丈夫也知道我的過去，我現在有老公惜，其他已不重要。他為慈善付出很多，沒怨言。見他那樣辛苦，我也心痛，要惜啖他。女兒也很生性，為表演勤於練習。」

（即時娛樂）