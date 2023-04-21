《中年好聲音》周日總決賽 吳大強︰我當贏咗㗎喇 (15:34)

無綫《中年好聲音》周日（23日）舉行總決賽，6強選手李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩爭奪總冠軍。6人連日來積極備戰，更齊齊發表「假如奪得冠軍」感言。吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個動力。無論成績係點都好，當贏咗㗎喇﹗」龍婷表示︰「要多謝咁多年支持我嘅朋友。我想不斷咁超越我自己，畀多啲嘢觀眾睇。有啲嘢講係冇用嘅，一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」

顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事。如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅人聽到我唱歌，幾辛苦都值得。」周吉佩說：「首先要多謝嘅係我爸爸，之後要多謝我太太，比賽中段開始每一場都嚟撐我。依家入到總決賽，我會視呢個回合係表演。」

羅啟豪表示：「我會第一時間多謝我媽媽，佢係一直以嚟最鼓勵同支持我唱歌嘅人。如果攞到冠軍，係圓咗我自己同媽媽嘅夢。」李佳則說：「除咗屋企人，好想多謝一個朋友，佢係第一位叫我參加嘅。我對自己好有信心，期待嗰日早啲嚟到。」

《中年好聲音》一班參賽者經過多個月相處已變成親密戰友，早前他們聚首一堂為4月之星龍婷、區俊傑和羅啟豪慶生，當日其中一個生日蛋糕上有6支咪裝飾，咪上更刻有6強名字，祝福6強於決賽演出順利，十分有心思。

（即時娛樂）