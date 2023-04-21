中學文憑試今開考 MIRROR拍片為考生打氣 (16:56)

盧瀚霆：每個人要繼續努力，唔好放棄，即使成績好或壞，一定有前景出路，最緊要搵自己鍾意做嘅事。（miro.weallare Ig影片截圖）

陳卓賢：各位DSE考生，我覺得盡力就好，無愧於心就好。（miro.weallare Ig影片截圖）

李駿傑：無論結果好與壞，都繼續努力，搵番自己想行嘅方向，唔好因為成績差或成績好，而令自己身體及心情變差。（miro.weallare Ig影片截圖）

柳應廷：各位DSE朋友，我覺得考唔考到都好，我覺得你哋已盡咗最大努力，條條大路通羅馬。（miro.weallare Ig影片截圖）

江𤒹生：無論結果係點都唔緊要，條條大路通羅馬，都係會去到你想去嘅地方，堅持自己夢想。（miro.weallare Ig影片截圖）

王智德：記住唔好畀太大壓力自己，記住最緊要過程盡力就得。（miro.weallare Ig影片截圖）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）開考，首日為英文科閱讀及寫作考試。人氣男團MIRROR為各位考生打氣，在MIRROR的Fan Club官網上載了12子為考生打氣的說話。

王智德（Alton）：記住唔好畀太大壓力自己，記住最緊要過程盡力就得，我哋MIRROR同你打氣，加油﹗

江𤒹生（AK）：DSE呢方面我冇乜經驗，所以我就唔可以畀你哋太多意見，但我有經過公開考試，我覺得呢段時間，大家發揮喺學校所學到嘅嘢，準備充足，無論結果係點都唔緊要，條條大路通羅馬，都係會去到你想去嘅地方，堅持自己夢想。

盧瀚霆（Anosn Lo）：每個人要繼續努力，唔好放棄，即使成績好或壞，一定有前景出路，最緊要搵自己鍾意做嘅事。

呂爵安（Edan）：希望大家盡自己能力，溫好書﹑畀心機，始終學習同知識都重要，如果唔係周不時會畀知識鞭打，好慘呀，學多啲嘢都係好，擴闊視野同眼界，但盡力而為。

陳瑞輝（Frankie）：送畀DSE朋友仔，腦洞大開，旗開得勝。

陳卓賢（Ian）：各位DSE考生，雖然話唔好太大壓力，但都會好大壓力嘅，但我覺得呢個只係大家漫長人生中，一個Small step﹑一個Small stage，我覺得盡力就好，無愧於心就好。

柳應廷（Jer）：各位DSE朋友，我覺得考唔考到都好，我覺得你哋已盡咗最大努力，我覺得條條大路通羅馬，若本身讀書唔叻，你本身都可以發掘多啲自己想做嘅興趣，將來一定會喺你自己想做行業發光發亮。

李駿傑（Jeremy）：希望今屆DSE考生，唔好咁緊張，大家平時準備都應該足夠，唔好畀自己太大壓力，考試只係人生當中其中一步，無論結果好與壞，都繼續努力，搵番自己想行嘅方向，唔好因為成績差或成績好，而令自己身體及心情變差。

姜濤：你哋每個考DSE朋友都加油努力。

邱士縉（Stanley）：希望各同學仔放鬆心情，雖然都係廢話，不過唔緊要，Enjoy個緊張，緊張時刻唔係時常有，我過咗就冇，所以你過咗之後就唔會緊張喇，加油﹗

邱傲然（Tiger）：DSE考生，加油。

楊樂文（Lokman）：各位DSE同學仔，唔需要緊張，只要盡咗力就OK。

（即時娛樂）