魏浚笙新歌提醒尋回初心 MV周日25歲生日面世 (17:30)

魏浚笙（Jeffrey）推出第2首個人單曲《遺忘了初心的我們》，MV將於周日（23日）其25歲生日當天面世。Jeffrey希望透過新歌喚醒某些人的初心，同時為大家送上了暖暖的祝福，「積先生」的電話更能成為大家抒發心事的一個渠道。

上次的《第一個迷》以「陪伴」為創作主題，他為第2首歌找方向時聽了很多Demo。Jeffrey說︰「有點選盲盒的感覺，永遠不知道自己會聽到一首什麼歌，就在什麼都不知道的時候，直覺卻是最準確。當你只能單憑歌名做先後次序的選擇時，所有東西都變得簡單純粹。」他表示《遺忘了初心的我們》當初是他最後幾個選擇︰「當初歌名叫《大哥沒有輸》，Demo是普通話的，我下意識地以為他唱的是台灣大哥。選中歌曲之後，我再問作曲人，原來靈感來自《鬼滅之刃》中的大哥，是一首比較悲壯的歌，我覺得這個緣分很奇妙。」

選定以「初心」為題，原來是因為Jeffrey出道以來一直將「初心」牢牢銘記。他說︰「入行兩年多以來，一直提醒自己要保持初心，不要忘記最初的自己。長大後入行，可能最簡單最純真的東西會慢慢被社會磨蝕，忘記了、迷失了，但初心代表人生最初的夢想，亦是最初的動力，代表一開始專注做一件事的原因，所以我覺得人生在事業、生活、愛情等方面都不應該遺忘初心。許多人與另一半相處日子久了，會慢慢失去火花，少了漣漪，但我們要永遠記住當初一齊的原因，為何會喜歡對方。」

（即時娛樂）