J2ers為DSE考生打氣 Arthur應考時曾「失禁」布樂文係「J2學霸」 (17:21)

左起：林沚羿﹑何泳芍及陳若思的中學時的學生Look曝光。（大會提供）

J2旗下的J2ers，為幫今天（21日）正式開考的DSE學生打氣，J2ers男隊長李爾晨（Kyle）及女隊長何泳芍（Honey）發施號令，召集約20名J2ers組成「J2ers應援團」，眾人更將各自3名好友加入打氣戰團。

為增加趣味，「J2ers應援團」於個人社交平台，展示中學時期學生相，分享當年應考秘聞及趣事，並以過來人身分，提供應考貼士及放鬆秘訣。

近日有份主持《女生素舍》的Michelle（葉靖儀），令人眼前一亮，氣質滿滿；與Michelle同樣清秀的還有Honey及Venus（林沚羿），前者笑容甜美，後者擁有明眸及甜美Baby Fat，人見人愛。至於被歸納為「不堪回首」系列的，則包括有Carmen（倪嘉雯）、Jojo（黃紫恩）以及Jessica（廖慧儀），Carmen對自己當年中學Look不太滿意，搞笑留言：「畀張我中學嘅相大家睇吓，等大家放鬆一下。」

應考經歷方面，以近日瘋狂「見步行步」的Arthur（施焯日）最為驚爆，當年死忍肚痛的他最終「失禁」收場：「有次唔記得考咩超緊張，而我一緊張就會肚痛，但又驚遲到，所以就諗住考咗試先算。點知開考咗5分鐘，我就忍唔住要去廁所，去緊廁所中途已經解決咗一半，之後就冇著底褲考試！」

「爆Seed勵志」代表則有Kyle、Jessica及Carmaney，Kyle中學時不但成績差，操行亦只得D-，還經常遲到，後來因老師一句「你讀唔到上大學，打少幾年大專盃，你球員生涯基本上要玩完」當頭棒喝，為追夢爆Seed激發上進心，成功考上香港理工大學。

Jessica自嘲對於學習很遲才開竅，雖最初只夠分數考取高級文憑入讀資格，但憑不屈不撓的決心，最終以爆分GPA 4成績考上Dean's list，成功入讀中文大學商科（酒店管理）。而讀書時愛傾偈又愛睡覺、被老師安排坐特別位的Carmaney，最終因忽然明白「成功唔可以每次靠僥倖」，便發奮圖強：「我閉關咗2年，每一日嘅時間表除咗瞓覺食嘢，基本上就係溫書，我覺得係軍訓式嘅生活。」

根據眾人上載文章，更驚揭了JB（布樂文）原來還是學生哥，已投身藝人的他，現正修讀工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程。翻查資料，布樂文中學時期不但是學校足球隊隊長，亦曾獲香港學校戲劇節傑出演員獎及香港傑出學生，堪稱「J2學霸」。現時埋首溫書致頭髮亂了的JB，以自身經歷勉勵應屆考生：「你𠵱家可能覺得好迷惘，但唔好感到太無助，呢個只係你人生一個小關卡，相信自己，唔好攞自己同人比較，因為每個人條路都唔同，只有你自己先最清楚乜嘢最適合你。」

（即時娛樂）