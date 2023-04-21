馬時亨形容自己「四棲動物」 邀「波友」林子祥唱節目主題曲 (19:27)

馬時亨擔任全新訪談式綜藝節目《馬時亨•香港情》主持，節目明晚（22日）翡翠台首播。

今天（21日）馬時亨聯同節目製作人蕭潮順及葉潔馨會見傳媒，透露全套8集嘉賓陣容鼎盛，包括張學友、張文新、薛家燕、黎耀祥、鍾鎮濤、張智霖、梁家輝、鄧達智、陳山聰、譚詠麟、區瑞強、吳錫輝、曾智華、曾志偉及陶大宇，從衣食住行不同話題，細訴他們鮮有提及的昔日往事，與及對香港的特別情懷。

多年來先後涉足政界、商界、教育界，如今再加入電視主持行列，馬時亨形容自己是「四棲動物」。他表示大部分嘉賓都是他親自邀請，包括與他份屬「波友」的林子祥（阿Lam），對方一口答應主唱經過重新改編的《東方之珠》，作為節目主題曲，過程僅花5天時間，阿Lam完成錄音且演繹與別不同的韻味。

馬時亨謙稱與每集嘉賓訪談後均獲益良多，發覺從嘉賓身上發現有共通點，就是他們非常顧家、做事勤力，卻遇過人生大起大跌。

此外，馬時亨雖然與影帝梁家輝不算熟，但很喜歡他的電影，視他為偶像，他說：「梁家輝從影以來，多達超過140部作品，他講電影可以滔滔不絕。該集原本邀請了劉嘉玲與他一起做嘉賓，可是因為雙方檔期夾不到，故最後由他一人上陣。還有，因為有嘉賓臨時有事甩底，情急之下便找表弟曾志偉頂上，他起初推卻，後來都來支持。」

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（即時娛樂）