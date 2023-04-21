周永恒被爆疑遭家暴 傷痕纍纍 頭頂恐怖傷勢曝光 (22:19)

曾自認「人渣」的周永恒，於2014年跟前妻趙頌茹發生家暴，當年周永恒承認普通襲擊罪，被判入獄2個月，緩刑18個月；及後周永恒於2018年再婚，跟內地女友陳薇（Britni）結婚兼育有1子；到2019年12月，周永恒被拍到在尖沙嘴跟一名男子打架被捕，當時周永恒曾雙手合十兼跪地向警察求情，他在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，罰款1500元。

及後周永恒生活轉趨低調，惟2月時有指Britni刪走跟周永恒的婚照及多張合照，爆出疑似婚變。近日填詞人因葵（陸謙遊）則在社交平台公開多張周永恒疑被家暴的照片，相中周永恒的傷勢曝光，鎖骨﹑額頭﹑面﹑耳背都有傷痕，頭頂被嚴重到要縫針，狀甚恐怖，他更一度要留醫。

因葵在社交網發文為周永恒，更直指有人謊話連篇：「無論你哋認唔認得圖中男主角，你哋覺得佢係乜嘢人唔重要，清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏（衊）佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆，呢堆相，whatsapp cap圖內容係人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據。」

因葵又指一直和周永恒研究宗教哲學﹑健身及音樂創作：「佢的而且確曾經係有情緒病，但佢做咗腦科手術之後，係越嚟越進步，以前佢會喺我面前發洩情緒，而家同我傾嘅係佛偈，一個耶穌仔可以同我傾佛偈，如果佢真係呃我嘅，抵啦！唔好計佢以前自己私生活係點，呢一個世侄唔只係朋友咁簡單，佢可能係第一個令我發現自己有乜嘢弱點，令我進步嘅人，我曾經帶過佢去彼岸，然後又回到俗世。」

（即時娛樂）