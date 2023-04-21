曾憲寧執導《燈火闌珊》望喚醒關注 香港電影人要努力創作 (22:02)

曾憲寧執導首部長片《燈火闌珊》以香港霓虹燈為故事背景，希望透過電影將這個正在消失中的行業及手藝記錄下來及致敬，她慨嘆：「我和攝影師走遍全港『掃街』，將霓虹燈逐一拍下來，蒐集資料到拍完歷時4年，霓虹燈消失得很快，八八九九，所剩無幾！」她感謝「張姐」張艾嘉與任達華不收片酬仗義幫忙，張姐更在拍攝上及後期剪接提點她，給予寶貴意見，電影才得以順利完成。

曾憲寧表示電影是一個傳訊者，透過《燈火闌珊》將訊息推廣開去，提醒大家抬頭望下我們沒有些什麼的同時，喚醒大家關注，讓這門藝術有人承傳，多些舖頭肯用，或以另一種形式存在，有些師父已將它變成藝術品，其實霓虹燈根本就是一件藝術品。由於製作費只有500多萬，她在拍攝上學識取捨。不過她自覺很貪心，很多東西想講，張姐會講出自己經驗，原本片長3小時，監製和張姐一直叫她刪減，最初不捨得，直至有次以觀眾眼光憑直覺去判斷，大刀闊斧得出現在這個版本。

曾憲寧指霓虹燈代表香港風光一面，當時因經濟發展而衍生那麼多霓虹招牌，其實與電影行業一樣，曾經好光芒。她說成日講電影已死很奇怪，未死就要繼續生活和創作，其實每個年代都面對很多困難，不如將精力想點樣活下去。

欲知專訪詳情，請留意明天（22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）