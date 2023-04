經典音樂巨匠Paul Anka將於5月20日首度於澳門獻唱,在美獅美高梅的美高梅劇院舉行「Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau」演唱會。屆時將為歌迷帶來多首經典作品,包括《Diana》、《My Way》、《Puppy Love》和《Put Your Head On My Shoulder》等。門票分為澳門幣$880、$1680、$2280及$3980。

Paul Anka是加拿大著名流行歌手之一,1957年推出首支單曲《Diana》一鳴驚人,一躍成為排行榜冠軍新星,與「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)齊名。1968年推出經典作《My Way》,對日後流行文化產生深遠影響。

