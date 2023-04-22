《燈火闌珊》上映9日僅收153萬 監製陳心遙打告急牌 (14:25)

張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的電影《燈火闌珊》4月13日上映，本星期進入第2周放映。電影自上映以來得到不少名人力撐支持，惟成績不似預期，截至4月21日的累積票房只有逾153萬元，今周放映場次大減。監製陳心遙昨晚在社交網撰寫千字文分享心情，為電影打告急牌。他特別提到現今信息碎片化令到宣傳更難：「宣傳係特別難做嘅，主因就係碎片化，比起我哋10年前做《狂舞派》更碎。香港冇晒主流媒體，全部喺網上各自崢嶸。啱啱見到文人多說話質疑Group內係咪有打手...... 我想話，換轉你係宣傳人員，你都想喺全港主要電影討論區出打手啦，如果唔係點做宣傳呀？」他慨嘆正正經經的宣傳，遠不及有得鬧有得笑的流量密碼，連月的宣傳，就像不停掟石落海的感覺。

陳心遙明白每個人看戲會有不同感受，分別可以差天共地，亦有權選擇如何消費，但他與修讀文化研究出身的曾憲寧導演，都十分鍾情「香港霓虹」這個題材，拍出《燈火闌珊》，最期望可以透過港產片，帶來更多的文化影響與討論，不論好壞評價，他們都樂意聆聽。陳心遙坦言其感言未必對票房有逆轉性的幫助，但觀眾入場支持，至少可鼓勵他與導演繼續冒險去拍「香港文化」題材。他說︰「《燈火闌珊》好可能係香港電影史上最後一部以霓虹燈做題材嘅電影，因為街上嘅霓虹燈已經拆得七七八八，不太可能重現。」

（即時娛樂）