法言人｜康華拍喊戲收放自如 黃可盈11年後再遇馬國明 (16:12)

無綫劇集《法言人》昨晚（21日）講述健美中心老闆娘Macy（康華飾）女兒淇淇（黃可盈飾）因患癌病危，Macy開車時心慌意亂，結果被控不小心駕駛鬧上法庭，幸在田佑家律師（林夏薇飾）及金師爺（馬國明飾）幫助下打贏官司脫罪。金師爺更為淇淇圓夢，安排她與偶像胡鴻鈞（胡鴻鈞，Hubert飾）見面和合唱。

飾演淇淇的18歲黃可盈演出經驗豐富，5歲開始做童星，至今拍攝超過35部劇集。談到相隔11年再跟馬國明合作，她指對方沒什麼改變，雖然成熟穩重了，但依然有型。黃可盈回憶拍攝時與胡鴻鈞合唱有點緊張，幸好拍了3次就完成。她說︰「Hubert哥哥很友善，給我唱歌意見，又鼓勵我。他為人健談，又會說笑，我們還合唱《到此一遊》打發時間。」黃可盈在《法言人》中有不少喊戲，她自言仍有進步空間，稱讚劇中母親康華「話喊就喊」︰「有一晚我哋拍得比較夜，康華姐擔心我自己返屋企危險，主動話車埋我。劇組很有愛，希望觀眾喜歡《法言人》，非常感謝。」

康華表示其喊戲都是一Take過完成，感激林夏薇及監製、導演不時稱讚，令她拍得更投入及有信心。康華說︰「佢哋成日問我點解啲眼淚話出就出，仲要夾啱鏡頭，喺適當時間流落嚟。當年拍《宮心計2深宮計》時，韋家雄訓練我喊前狂笑，再1秒入戲狂喊。」

（即時娛樂）