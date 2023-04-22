姜濤感謝周啟生批評唱功 與盧瀚霆兄弟情不受粉絲對立影響 (18:46)

姜濤今日以大使身分出席《麥當勞兒童愛心馬拉松2023》起步禮，與在場小朋友及嘉賓一起做拗腰等熱身動作時有點生硬，完成後立即用手按住腰部，並叮囑參賽者要注意安全。他坦言早前去完新加坡參與品牌活動後又到台灣拍新歌《Dummy》，加上在台灣拍MV的行程十分緊湊，實在有點累。談到其個人服裝品牌今日面世，姜濤希望大家了解品牌背後的理念，同時感激古巨基夫婦的幫忙，以及MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）給予意見。

他與Anson Lo在MIRROR中的人氣向來叮噹馬頭，兩幫粉絲不時在網上掀起罵戰。兩人早前一同參與音樂節演出，「姜糖」（粉絲暱稱）於偶像演出完畢後立即拉隊離場，姜濤被問到可曾跟Anson Lo傾過雙方粉絲對立問題時說︰「我們由出道至今，一直有類似問題發生。音樂無分國界，希望大家支持任何國界和類型的歌手。我和Anson Lo私下傾過，我們的感情未受影響，這是我開心的原因。MIRROR 12子不會被任何事影響感情，我們是好朋友、好兄弟﹗」

有指內地熱搜榜唱好姜濤的熱搜標籤及閱讀、討論次數突然爆升，於短短3小時內由379萬急升至4061萬，惹來有人替他洗白買熱搜的質疑。姜濤直言對熱搜了解不多︰「無論如何，被更多人認識是好事。是指教、批評或欣賞，我也開心。正如前輩所言『噓聲、掌聲好過無聲』，有人留意是好事。（信不信粉絲賣熱搜？）不了解情况。」

對於周啟生批評他翻唱張國榮歌曲《追》欠感情，姜濤感激對方給予意見︰「周啟生在唱歌方面是很厲害的前輩﹗任何前輩和觀眾給予意見，令我看到自己需要進步的地方，我也會吸收、消化後再改正。」他表示MIRROR成員各自有唱歌老師，自己會在有限的時間內練歌及上堂。談到身形仍未回到最瘦階段，姜濤說他現在已可運動，正按正常方向減肥。

（即時娛樂）