拍ViuTV劇集冇包袱 《極度俏郎君》監製陳翹英等李佳芯約滿再合作 (23:27)

無綫劇集《智能愛人》監製陳翹英倒戈過檔ViuTV，聯同舊拍檔梁崇勳，以及曾以外判方式為無綫劇《那些我愛過的人》參與編導工作的新晉導演李浩基，合力打造ViuTV新劇《極度俏郎君》。陳翹英、梁崇勳直言在ViuTV工作比無綫無包袱、創作自由度高，惟觀眾群年輕，因此邀請女主角宣萱參演吸納中年觀眾。談到男主角姜皓文，陳翹英說︰「他是很好、很用心的演員。姜皓文從前的外表是生人勿近，曾沒有細路女找他合照。其實他很好人，只是外表冷酷。這套劇就是利用他的形象，予人不相信他會做好人。這是劇集的中心點，他做到不知好嬲定好笑的喜感。」

陳翹英坦言姜皓文、宣萱均是上一代的演員，於是想到以ERROR重塑當年電影《古惑仔》4兄弟，再加上林小湛、劉江等老戲骨客串，撞出喜劇火花。梁崇勳點名讚飾演宣萱及張慧儀年輕版的COLLAR成員王家晴（Candy）及陳泳伽（Winka）首次拍劇已表現亮眼，他說︰「很驚喜﹗她們的戲不多，早知寫她們多一點。日後如開前傳，可以再找她們演。」

不過，陳翹英揚言想先再跟愛將李佳芯合作，拍攝智能機械人題材劇，才再考慮開拍《極度俏郎君》前傳。他說︰「《智能愛人》是我近年很滿意的劇集，編、導、演均是天衣無縫，尤其是演員。這個班底再搵唔番，否則無綫也不會想拍續集。無綫不找我拍也不打緊，我等李佳芯約滿，自己拍﹗她的演出無得頂，沒第2個了﹗」

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（即時娛樂）