《中年好聲音》明晚總決賽 吳大強全家總動員投票 感冒未癒不怕影響表現 (20:28)

周吉佩希望日後跟無綫有長遠的合作，唱歌之餘也對拍劇及主持工作有興趣。（林蘊兒攝）

無綫《中年好聲音》明晚舉行總決賽，6強參賽者龍婷、李佳、羅啟豪、周吉佩、吳大強及顏志恒今日連同26位已被淘汰的戰友一同綵排。司儀車婉婉及許文軒公布截至今日中午12時的「觀眾最愛好聲音」大獎投票走勢，順序的3甲位置暫時為龍婷、李佳及羅啟豪。

吳大強感冒了個幾星期仍未痊癒，略帶病容的他不擔心影響到比賽表現，更笑言「輸人唔輸陣」，已呼籲全家總動員投票兼明晚現身打氣。吳大強說︰「我叫幾位兒子請假，要全家來撐場，但細仔身在澳洲就沒辦法。吳偉豪在隔籬廠拍劇，明晚也會過來支持。有家人在場，我會安心、少壓力。明晚完成比賽後，我會好好休息，未打算慶祝。」

李佳沒有想過獲這麼多觀眾支持︰「很意外，知道丈夫、兒子的學校老師、我的學生及親友也為我拉票，很欣慰。明晚丈夫、兒子及家人也會到場為我打氣。我已準備了一套很閃的戰衣，也有一套是露腿的。之前比賽都是錄影，今次是直播，有少許壓力。」

周吉佩抱着豁出去的心態迎戰，稱心情不算緊張。他說︰「覺得自己狀態不錯，很多謝韋綺姍老師給我很大信心，太太和10多名粉絲亦會入場為我打氣。」周吉佩坦言曾因網民及評判批評影響表現，明晚會努力比賽，為粉絲而唱。他說︰「無論得獎與否，也希望跟無綫有長遠的合作，唱歌之餘也對拍劇及主持工作有興趣，希望今年可推出屬於自己的歌。」

（即時娛樂）