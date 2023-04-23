張學友曾計劃移居加國 放不下香港情放棄申請 (16:23)

無綫《馬時亨‧香港情》昨晚首播，第一集嘉賓是張學友與港台前助理廣播處長張文新。學友在節目中公開當年為何突然轉去拍戲的原因：「都係被迫嘅。做到去第4隻唱片時開始迷失，唔知點做，因為1年要做2、3隻碟，10隻歌裏面個目標只係1、2隻歌Hit到，其他只係求其充數。我覺得呢個係致死原因，因為到最後啲人唔信你，10隻歌得1隻聽得嘅，仲要嗰隻要中喎，邊有咁多神仙？咁你咪死囉，死1隻碟、死2隻碟，啲人開始唔聽你喇。嗰時銷量由20幾萬，然後到10萬，跟住去到2.5萬，跌得好犀利。我嗰時覺得『死喇，唔掂』，我係家庭最主要支柱，我要搵收入來源，啲人搵我拍戲，我就真係乜都接㗎喇﹗」談到當年曾推出一張全創作大碟，學友透露是因為當時心情不好：「嗰隻碟2003年做，當時社會環境唔好，好多朋友走咗，所以我寫咗隻《給朋友》。嗰段時間想做啲嘢反映心情、安慰自己。」

張文新說他聽聞有製作單位出動9位天文數字報酬，仍未能打動學友擔任歌唱比賽節目的評審及導師，學友大方承認：「我自己比賽出身，覺得比賽好唔容易，夠膽企上去唱已經好犀利，所以唔忍心話呢個唔得、嗰個唔得。而且，去做導師或要教唱歌，我唔知點樣教。你可能會話：『你唱咁多歌，唔識教？』我真係唔識，因為本身唔係正統學唱歌出身。」他認為從前做歌手主要靠運氣，現在做歌手必須具備有系統的支持。學友說︰「依家有咗韓國嘅例子，佢哋係有系統去培養新一代，仲成功將成個國力提升咗。人哋做緊嘢嘅時候，我哋仲喺度食緊老本。」

學友還在節目中透露曾計劃移民加拿大，但最後不捨得香港而放棄申請。他說︰「我喺呢度出世、喺度大，喺香港得到我所有嘅嘢，我唔可以控制別人同下一代點諗，因為每個人經歷唔同，但我自己嘅經歷一路都喺呢度。20、30年前，有人提議移民，我上過去加拿大領事館，嗰時話申請好易嘛。上到去，坐喺度一諗到以後要對住嘅全部都係外國人，個心就頂唔順，又走咗。我係裙腳仔，黐住喺嗰度就嗰度，對香港嘅感情真係放唔低。」

（即時娛樂）