廚房新手游嘉欣嚇窒李家鼎 肥媽︰阿爺淨係驚你 (17:00)

肥媽（Maria Cordero）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣主持的全新飲食節目《肥媽李鼎》明晚（24日）首播。肥媽以「平靚正快」見稱，鼎爺則擅長細緻的傳統功夫菜，兩人首次合作，每集會配合不同主題，一邊煮餸一邊交流「八卦經」。第1集的主題是「廚神的誕生」，兩人將分享他們如何走上廚神之路。肥媽透露源於一味「煎封鯧魚」︰「嗰時好興私房菜，有人叫我去睇吓人哋點煮，幫手做吓介紹，點知去到等咗兩個幾鐘，佢話要等工人返嚟先煎得，我就話我幫你煎啦。佢問我得唔得㗎，我就話邊個阿媽唔識煮飯。跟住我對住鏡頭一路煎一路講一路食，煮完拍出嚟好受歡迎，之後就煮到依家！」

鼎爺由武術指導兼演員變身「教煮」，伯樂竟然是無綫高層曾勵珍。他說︰「當年有個曾勵珍監製嘅處境劇《香港'82》，要拍一場食飯戲，點知道具餸出咗事，有人食完又屙又嘔，嗰味係蘿蔔炒魚鬆。阿珍（曾勵珍）話咁叻你煮吖，我話我驚你呀，煮咪煮囉，阿珍食完之後佢就記得喇。30年後，拍咗個《男人食堂》，你知我把口唔識停，同肥媽差唔多。佢哋話見我幾Talk得，阿珍就叫我不如煮嘢食啦，咁就整咗個《阿爺廚房》出嚟。」肥媽即笑言：「珍姐呀！阿珍，冇大冇細！」肥媽追問鼎爺爆紅後的感覺，鼎爺形容是「人情冷暖，世態炎涼」。

跟兩位廚神學藝的游嘉欣是節目中的「氣氛擔當」，鬧出連串笑料。她在節目中化身問題少女，不時向肥媽、鼎爺問刁鑽問題，令兩人口啞啞；又分不清糖和鹽、切材料時被嫌手腳慢，撻蝦膠時又被嫌力度不足。鼎爺投降說：「真係怕咗你！」肥媽笑言：「阿爺咩都未驚過，連珍姐都夠膽叫阿珍，佢淨係驚你！」游嘉欣被問到在節目中的表現是節目效果還是本色演出時說︰「係我真實演出，全部烏龍嘢係好突然發生嘅，煮嘢食過程唔會Cut，都係做番平時嘅自己。可能我係比較多問題嘅一個人，所以好多時都會好好奇咁問問題，有時又會口快快講錯嘢！」

（即時娛樂）