姜皓文蒙眼跑步好驚慌 為《極度俏郎君》誇張演繹解畫 (18:14)

姜皓文（黑仔）、邵初、關楓馨、郭思琳、楊卓娜及吳雲甫等今早出席慈善跑活動，齊齊戴上眼罩在領跑員陪同下跑100米，體驗視障人士的感受。黑仔坦言蒙着眼跑步時很驚慌︰「第一次在完全看不見的情况下跑步，很驚慌﹗我懷疑自己有幽閉恐懼症，如在飛機內時間太長、在太狹窄或太黑的環境下會身體不適。我住酒店時，房燈和電視機一定要開着，否則會失眠。有次拍攝一場火警戲，現場煙霧瀰漫、漆黑一片，我拍完後緊張到氣喘。」

談到他在ViuTV劇集《極度俏郎君》一場出獄後首次飲奶茶的戲中，對住面前的奶茶又喊又碌地，誇張的表現引起網民討論，黑仔稱是按導演要求演繹︰「我的角色是在監獄過了20幾年的過氣江湖人物，他出獄後重返茶檔飲奶茶，一定充滿感觸及激動。為了加強效果，我才會瞓地。」黑仔知道觀眾對他的演出反應不同，難同時滿足所有人。他說︰「為免太沉重，才用少少誇張手法去演。故事發展下去會有感動位，大家繼續留意。」

邵初與關楓馨稍後會拍攝一個綜藝遊戲節目，為配合當中的水上遊戲將穿泳裝上陣。邵初說︰「我會在泳衣外加件Tee，也會在拍攝前減肥，但肯定不及選港姐時瘦。當年人人都減肥，我強迫自己節食，加上壓力大，其實很不健康，體重跌至95至97磅，是人生最低點。」關楓馨自言易水腫，減肥前先了解自己身體情况，會為健康保持適當飲食。

（即時娛樂）